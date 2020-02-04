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湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診人數破2萬　貴州1月女嬰患病

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▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

由新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的武漢肺炎疫情持續擴散，2月3日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3235例（湖北省2345例），新增死亡病例64例（湖北省64例）。其中，貴州省新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例包括一名才1個月大的女嬰。

據大陸國家衛生健康委員會公佈，2月3日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3235例（湖北省2345例），新增重症病例492例（湖北省442例），新增死亡病例64例（湖北省64例），新增治癒出院病例157例（湖北省101例），新增疑似病例5072例（湖北省3182例）。

截至2月3日24時，大陸國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例20438例（黑龍江省核減2例），現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，現有疑似病例23214例。

目前累計追蹤到密切接觸者221015人，當日解除醫學觀察12755人，現有171329人正在接受醫學觀察。此外，香港特別行政區15例，澳門特別行政區8例。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病度持續擴散。（圖／路透）

其中，湖北省衛生健康委員會公佈，3日整天新增肺炎病例2345例，新增死亡64例，佔總體死亡人數的15％。據悉，湖北省1月25日52人死亡、26日24人死亡、27日24人死亡、28日25人死亡、29日37人死亡、30日42人死亡、31日45人死亡、2月1日45人死亡、2日56人死亡，3日64人死亡，湖北省累計死亡人數已達414例，其中武漢市為最多，達到313例。

確診人數部分，湖北省昨單日新增2345例，武漢市佔半數以上，湖北省累計確診人數為1萬3522例，同時也是全中國確診人數最多的省份。目前湖北省仍有1萬990例病患接受治療中，其中重症人數1567人、命危576人。

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