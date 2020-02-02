寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

▲因應武漢肺炎，政府宣布延後高中以下開學時間。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政府防疫武漢肺炎，2日宣布延後高中以下開學日期，家長享有14天的防疫假。對此，行政院長蘇貞昌隨後也在臉書宣布4點因應措施，並強調「孩子是我們的寶，不容許任何閃失。」

武漢肺炎疫情升溫，為了讓學校與家庭都有所因應，蘇貞昌宣布4點，第一，「體諒家長」兒童家長一人得請防疫照顧假，雇主不得拒絕；第二，「考期照常」大考期程不改變；第三，「課程不變」進度到哪考到哪，超出範圍不會考；第四，「課輔應變」課輔補習班等加強衛生消毒與量體溫。

蘇貞昌強調，基於保護學生，政府決定將國高中小學寒假延長兩週，杜絕校園可能發生的群聚感染。同時也因應寒假延長，今年的暑假將縮短兩週。請共同防疫守護孩子健康，共同守護這個國家的未來。

教育部宣布，高中以下學校延至2/25開學。勞動部指出，家長其中一人最多可以請到14天假，除了要求雇主不得拒絕外，還要求不得扣全勤。

▲因應武漢肺炎，蘇貞昌在臉書宣布4項措施。（圖／蘇貞昌臉書）



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