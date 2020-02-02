　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

中央社

因應武漢肺炎帶來口罩荒，政府先是祭出徵購令及限購令，盼人人都買得到、避免囤積，無奈口罩仍是一到貨就被搶購一空。指揮中心今天坦言實施實名制是可能解方，細節還在研議中。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發的口罩荒，中央流行疫情指揮中心1月底宣布全數徵購國內口罩，每天約400萬片，每日釋出約260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供應民生購買，每人每日限購3片。

請繼續往下閱讀...

指揮中心此舉正是希望避免囤貨，讓有需要的人都能買到口罩，並不斷重申目前國內武漢肺炎並沒有出現社區傳染，只有看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，但口罩仍是一到貨就被搶購一空。

中央疫情指揮中心應變監測官莊人祥今天受訪時表示，武漢疫情引發民眾恐慌，紛紛搶購口罩，剛好春節期間口罩工廠沒上班，才會導致缺貨的狀況，認為只是假性需求，春節過後口罩工廠已陸續復工，希望下週能持續補貨、恢復正常供應。

媒體詢問，指揮中心是否考慮仿效新加坡採登記者身分證統一配送，或以口罩券等方式發送。莊人祥說，近期已多次開會瞭解各國作法，認為實名制是可能解方，細節正在研議當中。

開學季在即，許多兒童口罩仍是一片難求，今天有公民提案通過，建議行政院統一購買兒童口罩，在適當時間配送到學校每一位學生手上，以減少家長買不到口罩恐慌。

指揮中心指揮官陳時中說，目前國內兒童口罩每日產量約30萬片，但經瞭解才發現，同一條口罩產線每天僅能生產2萬多片兒童口罩，若生產成人口罩可生產多達15萬片，差距很大，因此暫不考慮提高兒童口罩產量，兒童口罩產線產能比成人口罩來得低。

陳時中強調，原則上希望有生病、身體不適的孩童在家休息，至於整體兒童口罩如何配置，教育部、經濟部還在討論。

▲汐止好市多日前有許多民眾排隊搶購口罩。（合成照／《ETtoday新聞雲》資料照、翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲汐止好市多日前有許多民眾排隊搶購口罩。（合成照／《ETtoday新聞雲》資料照、翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家長可請「14天防疫假」！他好奇：有人敢請嗎　網點破4項關鍵

買不到別慌！　醫師認證：口罩「消毒後」可重複使用

全家超商「自開產線」！釋出自有品牌口罩56萬個　每人未限3片

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

8院校開學日程一覽！世新大學跟了「3月2日開學」…彈性措施出爐

跟進防武漢肺炎！世新大學宣布：開學延後至3月2日

買不到口罩！大媽衝急診室嗆：醫院囤貨？　第一線人員崩潰吐心聲

防疫照顧假Q＆A公開　「准假條件」曝…家長只一人能請

2/3起擴大禁溫州陸人來台　指揮中心曝影響程度：一周約有7航班直航

14天大陸旅遊禁探病、照護員禁上班2周　武漢肺炎防疫範圍擴增

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

家長可請「14天防疫假」！他好奇：有人敢請嗎　網點破4項關鍵

買不到別慌！　醫師認證：口罩「消毒後」可重複使用

全家超商「自開產線」！釋出自有品牌口罩56萬個　每人未限3片

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

8院校開學日程一覽！世新大學跟了「3月2日開學」…彈性措施出爐

跟進防武漢肺炎！世新大學宣布：開學延後至3月2日

買不到口罩！大媽衝急診室嗆：醫院囤貨？　第一線人員崩潰吐心聲

防疫照顧假Q＆A公開　「准假條件」曝…家長只一人能請

2/3起擴大禁溫州陸人來台　指揮中心曝影響程度：一周約有7航班直航

14天大陸旅遊禁探病、照護員禁上班2周　武漢肺炎防疫範圍擴增

低空操作決策時間僅1秒　IDF性能展示飛行官膽大心細

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

口罩買不到　趙少康怒指始作俑者「都是蘇貞昌」

雷／《愛的迫降》出現熟悉旋律！玄彬嘟嘴生氣...原來是被斷網

快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

卡通人物與魔術方塊融合了！旋轉拼出米奇、Kitty　想收藏先考驗腦力

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

指揮中心宣布：家長可請防疫照顧假！

學校延2周開學！　消息亂家長崩潰：孩子誰帶？

他搭高鐵傻眼「全世界都知他們去墾丁玩」

動漫祭coser遭人噴精液！　主辦方：難揪兇手

家長怒轟：誰敢請防疫照顧假

柯P偷曝包機安置處　陳時中怒了

工程師熬夜趕出「超商口罩回報」網瘋傳

更多熱門

相關新聞

興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%

興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%

武漢肺炎疫情狂燒，目前中國確診病例已達14457例，死亡為304例。為了有效應對相關疫情，湖北武漢正在趕工興建「火神山」和「雷神山」2間醫院；最新消息指出，目前「雷神山醫院」的總體完成度已經來到65%，再過不久就能落成。

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

世新大學宣布：開學延後至3月2日

世新大學宣布：開學延後至3月2日

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

關鍵字：

口罩武漢肺炎實名制

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

更多

最夯影音

更多
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面