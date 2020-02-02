「小孩要安排去哪？」家長不敢請假　教團批延後2周開學：荒腔走板

▲教團怒批延後開學，家長是要把小孩安排去哪裡？（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官今（2日）宣布，為降低武漢肺炎病毒在校園傳播機率，高中以下延後開學2週，指考日期不變，暑假延到7月15日放。台北市學校教育產業工會痛批政府前後矛盾，一邊說不用每個人都帶口罩，一邊又臨時宣布延後開學，搞到好像事情很嚴重，整個政策是荒腔走板。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭說，政府必須讓老百姓知道防疫單位目前做了什麼努力，如哪些項目準備齊全了？哪些又是不足的？現在很多家長擔心開學了，買不到口罩，但大家接收到訊息是「病毒很危險」，可是政府又說不用每個人都帶，前後矛盾說詞，還臨時宣布延後開學，似乎疫情已經很嚴重，政策荒腔走板。

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▲高級中等(含)以下學校調整至 2/25開學。（圖／教育部提供）



李惠蘭表示，問題到底是疫情真的很嚴重？還是只是因為口罩不足？怕學生群聚感染才要延後開學，政府要將資訊公開，而不是突然開記者會說怎樣就要大家去配合。尤其對家長更是大困擾，小孩不用上課，是要安排去哪裡？暑假延後放，但最重要的許多考試，如國中會考、指考等日期不變，老師原本備課時程也被迫調整，學生的學習吸收能力會受到牽連。

▲全教產建議為防止群聚感染，應考慮停課，教育部從善如流。（圖／翻攝全國教育產業總工會臉書）



全國教育產業總工會建議，為防止群聚感染，應考慮停課，教育部從善如流。中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲指出，若私立幼兒園配合政府全面延至2月25日開學，家長臨時恐無法申請防疫假，將會有一波民怨產生，但尊重各私立幼兒園的防疫考量自行決定是否延後開學，必須呼籲政府配發防疫用品，包括教保人員的防疫口罩、75%酒精或消毒液及額溫槍等基本用品，以確保私立幼兒園之防疫用品充足。