圖／新科立委走紅毯　賴品妤剪髮成焦點　許智傑穿雄中制服吸睛

▲民進黨許智傑身穿雄中制服走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院第10屆立法委員1日就職，不少新任立委攜家帶眷走紅地毯，本屆由民進黨立委陳歐珀搶頭香，而最大亮點除了民進黨立委賴品妤一頭帥氣俐落短髮現身，許智傑則是穿著高雄中學制服登場，另外包括原住民立委伍麗華、廖國棟、陳瑩都身穿傳統服飾進場。

民進黨立委陳歐珀一早5點便與妻子現身立法院，隨後高齡91歲的母親與93歲的姑姑也於7點多抵達立院大門，29歲的兒子也二度陪伴陳歐珀參加就職典禮，新會期首日就大打「家人牌」，也是連續三屆搶得頭香。

▲民進黨立委陳歐珀5點就抵達大門搶頭香，連續三屆都是最早到的立委。（圖／記者林敬旻攝）

造型最吸睛的就是民進黨立委賴品妤，以超級短的帥氣新髮型現身，身旁是四年前的老闆林昶佐。賴品妤笑說自己想剪短髮很久了，不過因為選舉時已經拍了定裝照，怕讓選民認不出來，現在選完了終於可以實現願望。林昶佐則表示自己是長髮，男生長髮、女生短髮，可以打破性別框架。這一次順利連任，他也表示自己很感激選民支持，要更努力，笑稱不能輸給真正的年輕立委們。

▲立法院新任立委報到，何志偉、林昶佐、陳柏惟、賴品妤自拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳瑩身穿傳統服飾，與族人唱歌跳舞走紅毯。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安與妻兒一起走紅毯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷抱著女兒走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨立委蔣萬安與太太、兒子一起走紅毯，蔣萬安表示，4年前兒子也陪他來報到，今天他剛好放假，很高興將榮耀分享給家人；另外，國民黨新科立委洪孟楷則是抱著1歲大的女兒入場，笑說自己已經抱著她一個小時沒哭了，今天帶著女兒來也象徵上任後要致力打造更好的下一代生活。

立委們走紅毯除了打出家人牌、自備道具爭取目光外，各黨團也比團結、比氣勢，包括民眾黨團5名不分區立委一起進場，國民黨立委則是先一一入場後，9點在統一從大門再走一遍紅毯，並沿路以國語、台語、客語及阿美族語高喊「國民黨加油」，展現藍軍團結氛圍。

▲國民黨立委一起走紅毯展現團結氣勢。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

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