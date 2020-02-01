武漢肺炎致台義航班禁飛　高嘉瑜：台灣受中國池魚之殃

▲民進黨新科立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

因應武漢肺炎疫情，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於當地時間30日召開宣布，將暫停所有往來中國與義大利的航班，停飛範圍包括中國大陸、香港、澳門和台北。對此，民進黨立委高嘉瑜1日表示，台灣的醫療、防疫水準技術比世界上很多國家好，疫情相較下也控制得宜，卻因中國受到池魚之殃、不公平的待遇。

義大利總理孔蒂當地時間30日召開記者會宣布，確認在羅馬有2名來自中國的遊客確診感染武漢肺炎，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有往來中國與義大利的航班，為首個全面暫停往來中國航班的國家。

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，民進黨立委高嘉瑜受訪時表示，武漢肺炎的風波延燒使台灣受到很多不公平的待遇，但台灣的醫療、防疫水準技術比世界上很多國家好，疫情相較下也控制得宜，卻因中國受到池魚之殃、不公平的待遇，期許未來在立法院有機會為台灣國際空間的守護盡一份心力。

此外，勞動部職安署在上月30日發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，遭高嘉瑜痛批「何不食肉糜」，職安署上月31日也緊急澄清，僅有感染之虞醫療院所雇主應提供並置備。

高嘉瑜1日表示，勞動部第一時間沒把規定內容說明清楚，導致第一時間讓很多人有所質疑，後來解釋清楚之後大家都已經能夠理解，但畢竟現在處於兵荒馬亂的時期，任何沒有注意到的小細節都會引發風波

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