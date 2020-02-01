南韓第二波武漢撤僑載回330餘人！7人發燒送醫　僑民求帶中國家屬被拒

▲ 南韓第一架撤僑包機昨天抵達金浦機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎在中國已有破萬起確診病例，各國紛紛派出包機撤離當地僑民。南韓第一架撤僑包機於31日上午載回368人，第二架包機則於今（1日）晨返國。共330餘名僑民搭乘大韓航空編號KE9884波音747客機，清晨自武漢天河機場出發，早上約8時（台灣時間7時）抵達金浦機場，7人出現發燒症狀送醫。

外交部初步指出，機上約載有330名僑民。但31日第一架包機載回的人數最初統計有誤，幾小時後才更正，因此稍晚才會正式宣布第二架包機上的確切人數。政府預計上午11時（台灣時間10時）針對撤僑包機詳細資訊召開記者會。

此前透過南韓駐武漢總領事館申請搭機回國的僑民共722人，目前2架包機共載回約700人，還剩下20餘人滯留武漢。部分僑民要求將中國籍家屬一同帶回南韓，但受到中國當局對本國人的出境方針限制，因此本人也放棄回國；由於當地交通系統被封鎖，也有僑民因趕不到機場而無法搭機。

第二架撤僑包機的乘客與第一架相同，須接受中國海關的二度檢疫及隨包機前往的南韓醫療團隊檢查，確認無症狀者才可登機。首架包機檢疫時一名僑民因體溫超過37.3度無法登機，自機場送醫後經治療出院，此次也順利搭機返國。

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