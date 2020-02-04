桃市大專院校3月2日開學名單出爐！元智、新生5日決議後公布

▲為防範武漢肺炎疫情，桃園市多所大專院校配合教育部宣布延後至3月2日開學，圖為中央大學校門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為防範武漢肺炎疫情蔓延，桃園市多所大專院校配合教育部「各大專院校108學年度第2學期統一延後至2月25日以後開學」政策，包括中央大學、警大與中原等大專院校決定延後至3月2日開學，其他如元智、新生醫專等學校則決定5日開會討論後公布。

桃園市包括中央大學、中央警察大學、開南大學、長庚科大、中原大學、銘傳大學桃園分校等大學已公布新學期開學日延後至3月2日，另外，包括元智大學與新生醫專則將在5日召開校務會議後公布。

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其中中央大學指出，因應武漢新型冠狀病毒（即嚴重特殊傳染性肺炎）疫情發展，校安防疫會議4日除決議延後開學外，學校將設置「安心就學」措施，防疫期間儘量採取彈性、放寬認定原則以確保學生受教權益。

各校都針對自中、港、澳返台之教職員工生，不論有無症狀，均會要求戴口罩自主健康管理，進行早晚體溫監控14天，避免出入公共場所，若有發燒( ≥ 38˚C)或上呼吸道症狀，需依指示儘速就醫等措施；此外，因應開學日異動，學雜費繳交截止日亦延後辦理，請學生自行上各校網站查詢，以確保自身權益。

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