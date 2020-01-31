行政院公告「外科口罩」為刑法第251條之物品　囤積處3年以下有期徒刑！

▲行政院公告，「外科口罩」為刑法第251條之物品。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情蔓延全世界，造成人心惶惶，在預期心理下，造成許多民眾瘋搶、囤積口罩的現象，為了防止這個現象，行政院除了統一徵用口罩之外，也將外科口罩列為刑法251條之物品，並且即刻生效。

根據行政院公告，「一般醫用口罩及外科手術口罩」為「中華民國刑法」第251條第1項第3款所定生活必需用品，自109年1月31日生效。

刑法251條內容為，「意圖抬高交易價格，囤積下列物品之一，無正當理由不應市銷售者」，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金：

一、糧食、農產品或其他民生必需之飲食物品。

二、種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需之物品。

三、前二款以外，經行政院公告之生活必需用品。

以強暴、脅迫妨害前項物品之販運者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或

併科五十萬元以下罰金。

PTT鄉民轉貼相關消息後，討論表示，「所以囤多少觸法？數字呢」、「舉證困難吧，多少的量算囤積」、「行政這次真的有效率」、「有人想發災難財，推」、「囤以外還要意圖抬高啊！法盲？」、「有人賺不到錢崩潰了嗎？」

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