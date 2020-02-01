「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

▲火神山醫院全面通電，武漢市市長周先旺：「2月3日起正式開始收治病人。」（圖／翻攝自環球網）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸武漢肺炎確診人數已達9813例，為了有效應對並解決武漢肺炎疫情，湖北武漢正趕工興建「火神山」及「雷神山」2間醫院。湖北省武漢市市長周先旺表示，火神山醫院2月2日晚間就會交付啟用，2月3日起正式開始收治病人，雷神山則是2月6日起正式收治病人。

根據大陸《央視新聞》報導，湖北省政府31日召開記者會，武漢市市長周先旺表示，「火神山醫院」和「雷神山醫院」是依照北京小湯山醫院的模式建設的，並且是按照戰地醫院的方式進行設計，目前建設的工人正在與時間賽跑、全力趕工，希望能讓這2座醫院按時投入使用。

▲央視直播武漢火神山及雷神山醫院興建情況。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

周先旺指出，火神山醫院建築面積達3.4萬平方公尺、可以設置多達1000張病床，將於2月2日晚上交付投用、2月3日正式開始收治病人；雷神山醫院建築面積達7.5萬平方公尺、可以設置1500張病床，預計將在2月5日晚間交付、2月6日起正式收治病人。

火神山醫院地處湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，2020年1月23日動工，預計2月1日建成，2月3日完成交付。環球網報導，火神山醫院31日晚間11點49分已經全部通電，屆時應該可以按期完工、投入使用。