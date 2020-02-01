火神山醫院工地爆發「工人大亂鬥」　火大原因曝光！

▲火神山工人爆發大亂鬥。（圖／翻攝自爆料大家談twitter）



記者林彥臣／綜合報導

為了有效應對武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情，湖北武漢正趕工興建「火神山醫院」，並且24小時直播讓全民監工，不料在直播中卻拍到了火山神醫院建築工人爆發大亂鬥的場面，引發許多網友的討論。

根據武漢城鄉建設局發布的公告指出，火神山項目施工現場熱火朝天，連日高負荷運轉，參建各方都想快速建成項目。一家施工單位晚上8點20分左右準備開挖現場施工道路鋪設排污水管，該施工道路是現場施工材料和設備進出的主路，挖斷了現場箱式房吊裝施工就會中斷，嚴重影響火神山項目施工建設，另一家施工單位管理人員遂上前阻止。

由於雙方人員對道路開挖時間存在誤會，導致爭執推搡，被周圍人員迅速勸阻分開，無人受傷。項目指揮部現已協調好現場施工工序，現場已完全恢復正常施工。

公告還指出，對此給大家帶來的關心和麻煩深表歉意。懇請大家體諒建設者在高壓下的失態行為。我們後續一定團結一心，緊密溝通配合，圓滿完成施工任務！再次致歉，謝謝大家！

▲火神山醫院幾乎完工。（圖／翻攝自湖北日報）



根據陸媒報導，火神山醫院箱房拼裝完成90%，截至1月31日中午12時，火神山醫院項目全速推進，板房區域場地平整、砂石回填、HDPE膜鋪設全部完成，基礎混凝土澆築完成100%；集裝箱進場1650套（其中現場拼裝完成1400套，場外拼裝完成250套），完成約90%；活動板房（醫技樓、ICU病房）骨架安裝完成3000平方米，完成約70%。管線溝槽開挖、埋設及回填完成70%；汙水處理間設備吊裝完成，管道安裝完成80%；調蓄水池底板混凝土澆築完成。

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