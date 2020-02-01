好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

▲金銀潭醫院20名病患出院。（圖／翻攝自湖北之聲微博）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎疫情依然嚴峻，不過31日下午傳出好消息，專門收治患者的金銀潭醫院共有20名人集體出院，其中年齡最大者是64歲，最小的年紀才15歲。這是疫情發生以來同時出院人數最多一次。截至目前，武漢市金銀潭醫院累計出院確診患者72例。

著名醫學期刊 《刺胳針》（The Lancet）於1月29日刊登一份針對「金銀潭醫院」99名病患的研究，顯示男性要較女性更容易染病，而99例中有11例死亡，死亡率為11%。報告強調，及早鑑定出與治療該疾病極為重要，因為許多患者飽受併發症與器官衰竭的嚴峻挑戰。

大陸國家衛健委31日下午召開記者會，中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元指出，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染後會產生一定的抗體，保護人體，但是有的抗體可能持續時間沒有那麼長，有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護。

他進一步提到，對於新型冠狀病毒感染的肺炎患者，其痊癒後，「我們從臨床上發現」，主要還是針對肺部，對輕症的患者應該沒有後遺症，但是對於重症患者，「可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害，比如肺纖維化。」

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