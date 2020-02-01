　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金銀潭醫院20名病患出院。（圖／翻攝自湖北之聲微博）

▲金銀潭醫院20名病患出院。（圖／翻攝自湖北之聲微博）

記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎疫情依然嚴峻，不過31日下午傳出好消息，專門收治患者的金銀潭醫院共有20名人集體出院，其中年齡最大者是64歲，最小的年紀才15歲。這是疫情發生以來同時出院人數最多一次。截至目前，武漢市金銀潭醫院累計出院確診患者72例。

著名醫學期刊 《刺胳針》（The Lancet）於1月29日刊登一份針對「金銀潭醫院」99名病患的研究，顯示男性要較女性更容易染病，而99例中有11例死亡，死亡率為11%。報告強調，及早鑑定出與治療該疾病極為重要，因為許多患者飽受併發症與器官衰竭的嚴峻挑戰。

大陸國家衛健委31日下午召開記者會，中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元指出，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染後會產生一定的抗體，保護人體，但是有的抗體可能持續時間沒有那麼長，有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護。

他進一步提到，對於新型冠狀病毒感染的肺炎患者，其痊癒後，「我們從臨床上發現」，主要還是針對肺部，對輕症的患者應該沒有後遺症，但是對於重症患者，「可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害，比如肺纖維化。」

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！

ET快訊
陳建州「全面停工」！　陪范瑋琪度難關：祝福所有人平安健康
Kobe和老婆約定「不搭同一台直升機」　友人曝光真實原因
晚間急開「確診第10例」記者會　陳時中：台灣可分離病毒了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

10年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」

火神山醫院工地爆發「工人大亂鬥」　火大原因曝光！

快訊／滯陸台人確診2例武漢肺炎！陸委會證實了

快訊／湖北民政廳前副廳長「疑患肺炎過世」　文增顯享壽68歲

前線醫生換共產黨員上！　一封封蓋紅手印的「請戰書」湧入

垃圾袋剪洞當防護衣　武漢醫療人員克難抗疫...網罵資源分配不均

華聞快遞／支援武漢肺炎疫情！　大陸央企向湖北捐款近18億元人民幣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

大膽貓奴伸手喊「give me five」下秒牠爆衝怒咬網笑翻：狂重播

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

好消息！武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　及早鑑定治療最重要

10年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」

火神山醫院工地爆發「工人大亂鬥」　火大原因曝光！

快訊／滯陸台人確診2例武漢肺炎！陸委會證實了

快訊／湖北民政廳前副廳長「疑患肺炎過世」　文增顯享壽68歲

前線醫生換共產黨員上！　一封封蓋紅手印的「請戰書」湧入

垃圾袋剪洞當防護衣　武漢醫療人員克難抗疫...網罵資源分配不均

華聞快遞／支援武漢肺炎疫情！　大陸央企向湖北捐款近18億元人民幣

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

EXO世勳出道8年沒忘記她！　現身「練習生時期最愛奶茶店」暖舉曝光

義大利拍板「拒台灣飛機入境」！網崩潰行程大亂　鄉民「狂踩地雷」報復！

基隆大嬸見店貓嚇傻：武漢肺炎！老闆神回8字輾壓　萬人讚爆

2011年來台比賽滿貫轟陽耀勳　明星腿砲葛蘭德森宣布退休

紫色花球秘境、14公頃粉紅波斯菊　全台4大免費夢幻花海盤點

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

返家遇死劫！休旅車自撞釀2死　3歲女：「媽咪救我」…下秒爆炸

韓國18歲自由車選手被車撞飛慘死　送醫途中宣告不治

雷納德談Kobe罹難「每天都很難過」　曝去年奪冠後馬上打給老大

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

快訊／滯陸台人確診2例武漢肺炎！陸委會證實了

不敢穿裙子出門！28歲女小腿長滿「蚯蚓」

火神山工人大亂鬥　衝突起因曝光！

武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　

火神山醫院　2月3日開始收治病患

武漢滯留台商爆確診首例　急送住院

前線醫生換共產黨員上　多封請戰書湧入

香港27歲男販售「未來口罩」遭逮

垃圾袋當防護衣　武漢醫療人員克難抗疫

陸生po抗議信　要求教育部道歉

快訊／湖北民政廳前副廳長「疑患肺炎過世」

不斷更新／香港新增2例確診病例！

做試管懷雙胞胎！她3個月腹爆痛　醫揭原因

更多熱門

相關新聞

即／瑞典出現首例武漢肺炎確診

即／瑞典出現首例武漢肺炎確診

瑞典公共衛生署（Folkhälsomyndigheten）31日證實，瑞典南部延雪平（Jönköping）出現首例新型冠狀病毒確診案例。據悉，病患為女性，曾前往中國武漢地區，並於1月24日返回瑞典。目前患者正接受隔離治療，情況良好。

1盒口罩1500元！業者澄清：3層醫用+1層

1盒口罩1500元！業者澄清：3層醫用+1層

火神山工人大亂鬥　衝突起因曝光！

火神山工人大亂鬥　衝突起因曝光！

清大實施陸生宿舍隔離！學生一看「位置」傻眼

清大實施陸生宿舍隔離！學生一看「位置」傻眼

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

關鍵字：

武漢肺炎冠狀病毒金銀潭出院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

澤尻英龍華19歲開始染毒！遭求刑1年6個月

大陸男主播「鏡頭前突然狂咳」新聞播一半講不出話

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

Kobe約定「不搭同台直升機」原因

太妍、銀赫邀落單河成雲一起坐

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

WHO總幹事：世界應感謝中國！

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

何志偉證實「黑范」求道歉　曝雙方對話內容

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面