1盒高級口罩1500元！藥局喊冤提告「3層醫用+1層」　台南消保官：要查

▲口罩之亂有民眾反映有藥局哄抬價格，台南市議員呂維胤要求市府啟動市場稽查制度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民眾在網路爆料台南市有藥局哄抬口罩價格，1盒賣1500元，黃偉哲市長要求消保官徹查，經約談業者，業者指稱販售的口罩較一般3層醫用口罩多加1層，且具有奈米銀離子成份，成本遠較一般口罩還要高，針對網友於網路上爆料，業者表示已向警方報案控告網友妨害名譽。

台南市消防官指出，雖然業者提告自清，但為了保障消費者權益，仍要求業者在10天內檢具進貨證明，釐清疑點。

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據了解，有民眾在臉書爆料在南區某藥局1盒50片口罩售價1500元，疑似趁機哄抬價格，消保官31日下午前往業者營業處所查核時，據業者表示，口罩品質不一，他們販售的醫用口罩較一般醫用口罩更高級，向代理廠商訂購時，代理商建議售價即為每片30元至35元不等，因此才訂出一盒1500元的售價。

市府指出，為確保市場價格穩定，黃偉哲市長已經要求消保官除就網路爆料、民眾檢舉陳情哄抬價格部分實地進行查核了解外，亦應主動就台南市的藥局、賣場、夜市攤商販售價格進行了解。



市府再度呼籲民眾如果親自遇到哄抬口罩防疫物資價格應向相關單位提出檢舉，讓權責單位展開稽查。如果不是親身經歷，不宜散播此類未經證實的訊息。

關於疫情、防疫物資價格等訊息揭露應審慎查證，切勿恣意散佈不實訊息或謠言，亂傳播未經證實之疫情相關訊息，就哄抬口罩價格不實的訊息於網路上亂爆料，可能涉及妨害名譽的刑責；至散布不實的疫情訊息，中央流行疫情指揮中心會蒐證，移送法辦。而依傳染病防治法第63條規定，最重可罰300萬元，請民眾勿以身試法。

對於口罩業者如哄抬、囤積口罩等防疫物資的價格，將涉及刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積民生物資的刑責，且依公平交易法規定最重可裁罰至5000萬元，呼籲口罩販售者應共體時艱，口罩售價應以進貨成本及合理利潤為據，避免不當調漲或聯合哄抬口罩價格。

消費者如購買口罩時可索取發票或收據，倘依經驗研判，業者涉有囤積口罩或不當哄抬口罩價格之嫌，可直接撥打檢舉專線「1950」提出檢舉，共同監督口罩市場售價，遏阻其飆漲，致力維持市場之安定，避免有不當積存及哄抬價格之情事而觸法。