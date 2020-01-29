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雲林口罩工廠開賣　西螺人凍骨排隊百公尺！她等20分搶100片

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▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺和拓環保科技有限公司附設庇護工場至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自2019年底武漢肺炎疫情蔓延全球後，台灣陸續傳出8例武漢肺炎確診個案，年節期間民眾購買口罩防疫，許多店家缺貨，西螺和拓環保科技有限公司附設庇護工場原定初六才開工，初四即開放給民眾現場購買，至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買，程姓廠長表示，開工後日可生產1萬5千片，絕對夠民眾購買。

西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，因疫情狀況預估會有需求，過年前有加工一批口罩，原定初六開工再販售，但因應武漢肺炎引起民眾搶購口罩，初四晚上臨時開放現場購買。至初五晚間9點仍偶民眾冒著13度低溫，大排長龍近百公尺購買口罩。

因還未開工，由負責人程俊琅全家總動員，連住高雄妹妹都回來幫忙趕工包裝，「和拓環保科技公司附設庇護工場」主要生產醫療級口罩，有六名身心障礙員工，負責人妹妹程紋貞表示，今日開放30萬片讓民眾購買，預備上班工作通勤外出等使用，每人限購100片，等初六正式開工後日產量會有1萬5千片，民眾不用怕買不到。

程紋貞說，民眾有防疫意識是非常好的事情，但搶購囤積會造成真正需要的人購買不到而無法真正達到全民防疫效果，所以才會限制一個人購買100片，讓真正需要的民眾開工上班外出能使用。鄰居程河盛表示，昨天已先購買3包約150片，目前夠用即可，等開工量產後有需要再買。

排隊購買民眾羗小姐表示，排了大約20分鐘，購買的2包（100片）是全家一起使用，主要外出就會戴著，家人上班工作也是都全日佩戴，羗小姐說，買兩包應急夠用就好，等之後快用完再購買。

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲負責人程俊琅全家總動員幫忙趕工包裝，「和拓環保科技公司附設庇護工場」主要生產醫療級口罩，有六名身心障礙員工。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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