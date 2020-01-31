防疫優先！「永然第23期高中法律生活營」取消

▲名律師李永然舉辦之「永然高中法律生活營」，受疫情影響而取消。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，為免病情擴散，舉辦將近10年、原訂下週一2月3日起的「永然第23期高中法律生活營」活動取消。舉辦活動的名律師李永然表示，因疫情擴大，為確保學員和講師們的身體健康，降低可能感染風險並落實政府對疫情的防控，在多方考量之下，才會決定停辦本次的營隊活動。

「永然高中法律生活營」是執業超過40年得名律師李永然律師舉辦，他接觸過與青少年有關的法律案件不計其數，因此深感法治社會的建立需要有良好的法治教育，而法治教育必須從小做起，有了正確的法治觀念，才有知法及守法的國民，也才有健全的法治社會。從而，民國100年李永然成立了財團法人永然法律基金會，積極推廣法治教育，並於每年寒暑假舉辦高中生法律生活營，藉此提升青少年學子正確的法治觀念，並培養其對法律的興趣，進而了解其未來升學及就業的方向。

「永然高中法律生活營」至今已舉辦完成22期，培育出上千位的學員，精緻的課程規劃與專業的講師陣容，讓「永然高中法律生活營」在各高中師生及家長心中，成為最佳的專業營隊，近幾年更是一開放網路報名就立刻秒殺。

本次於2月3日至2月6日舉行的第23期高中法律生活營，於開放網路報名時更因瞬間流量過大，造成網路塞車。但有鑑於近日武漢肺炎肆虐，雖然台灣目前並無大規模群聚感染，但為顧及所有師生的健康，永然法律基金會幾番考慮下，決定將寒假舉行的「永然第23期高中法律生活營」活動取消，順延至「109年暑假」，原錄取的66名學員皆保留其錄取資格，以維護學員們的權益。

另外李永然也指出，永然法律基金會仍會秉持推展法治教育向下紮根及培育未來優秀的法律人才的精神，繼續籌辦精良的永然法律生活營，提供高中學子升學及生活的學習管道，讓台灣成為一個人人「知法、守法、懂得用法」的法治國家。

