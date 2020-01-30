做功德！雲林縣口罩工廠拒大單　零售百姓籲共體時艱、全民防疫

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記者蔡佩旻／雲林報導

武漢肺炎截至29日，武漢肺炎死亡病例累計已170例。國內口罩風暴延燒，許多民眾還找不到地方買，雲林縣和拓環保科技公司今天正式生產口罩，日產量可達1萬5千片以上，工廠婉拒企業大訂單，優先供應給一般民眾，但因數量有限，每人限購50片裝一盒。

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司公司婉拒這筆訂單，優先供應給一般民眾，但因數量有限，每人限購50片裝一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

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西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，因疫情狀況預估會有需求，過年前與過年期間有加工製作，原定初六開工再販售，但因應武漢肺炎引起民眾搶購口罩，初四晚上臨時開放現場購買，至昨日已售完，今日上午開工趕製，下午即可開放民眾購買。

和拓環保科技有限公司業務經理程博彥表示，原料庫存目前已用完，擔心上游原料供應不及，而無法生產口罩。程博彥說，公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，目前有6名身心障礙員工，主要生產醫療級口罩，有2條生產線，每天可以生產1萬5000片至2萬片口罩，年假前就持續關心武漢肺炎疫情發展，年假期間親友就加班製作口罩，昨天一天就把過年期間加產量全部賣完了。

程博彥指出，年假期間上游棉片、紙盒等原料供應商也休假，公司庫存原料今天就會用完，正積極連絡廠商供貨，因應防疫需求。日前有接獲一家跨國企業連絡，表示要訂購口罩，這筆訂單達公司營運3年多接獲單張最大數量，不過為了讓更多民眾都能買到口罩安心防疫，公司婉拒這筆訂單，優先供應給一般民眾，但因數量有限，每人限購50片裝一盒。

位於西螺鎮的和拓環保科技有限公司附設庇護工場，2017年由政府立案，服務對象是具有就業能力，但尚未能到一般職場就業的身心障礙朋友，工場給予職場訓練與輔導，以生產醫療級口罩為主，產品符合國家標準CNS14774醫用口罩之性能規格要求，使用台灣原料、台灣製造。

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場目前有6名身心障礙者員工，今日上午開工忙著趕製包裝口罩，中午一過即有民眾開始排隊等購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場目前有6名身心障礙者員工，今日上午開工忙著趕製包裝口罩，中午一過即有民眾開始排隊等購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司公司婉拒這筆訂單，優先供應給一般民眾，但因數量有限，每人限購50片裝一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司公司婉拒這筆訂單，優先供應給一般民眾，但因數量有限，每人限購50片裝一盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場至初五晚間還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應今日民眾開工上班，西螺和拓環保科技有限公司附設庇護工場至昨日晚間持續販售口罩，還有民眾冒13度低溫排隊購買。（圖／記者蔡佩旻攝）


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