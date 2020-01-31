在家刷肺炎疫情釀憂鬱！　陸專家：做點喜歡且有意義的事





▲大陸專家認為在家刷疫情，可能導致負面情緒，建議做點喜歡且有意義的事。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎爆發超過一個月，雖然台灣已經結束春節假期陸續開工，但在疫情爆發地的中國大陸，已宣布延長春節假期，導致宅在家「全民防疫」的大陸民眾，除了不斷「刷」疫情越看越擔心，也有人戲稱十個月後生育率將迎來爆發潮。對此，有大陸心理專家提出宅在家的六建議，像是「做點喜歡且有意義的事」，以應對負面情緒。

上海《澎湃新聞》採訪華東師範大學心理與認知科學學院副教授王繼堃，他表示，對於疫情造成的緊迫感或心理壓力，適當的反應是必要的，若表現不足，可能表現為思想麻痺大意、反應遲緩，進不了警覺期，而反應過度，則可能造成應對措施過猛、公眾恐慌等。

▲1月31日武漢市街上一片空蕩蕩。（圖／讀者提供）

王繼堃提到，若大眾長時間宅在家裡，一直「刷」疫情，接受負面情緒，進而影響個人行為，包括不斷看手機，心理出現緊張、擔心、焦慮等情緒，「擔心疫情到底什麼時候過去，蔬菜價格是不是又上漲了等等。」可能造成負面循環。

對此，他提出六點建議，包括：

1.保持規律的作息，按時一日三餐。根據養生規律，冬天可以稍微早睡晚起。

2. 做一些有意義的事情。平時大家都很忙碌，這個時候可以從積極正面的角度挖掘一些興趣愛好，做自己喜歡的事情

3. 適當隔離疫情信息。過多的信息未必對身心有利，看著上升的數字，未來又充滿不確定性的時候，個人容易產生焦慮，進而形成社會性焦慮和恐慌。

4. 故事療癒的方法。故事具有療愈力量，雖然它並不直接告訴讀者怎麼做，但是故事的隱喻會產生積極的心理暗示。

5. 保持適當的社會連接。社會支持也很重要，公眾可以尋找互助的微信群和專業心理援助等。寫下或說出自己的故事，這本身就具有療愈作用。

6. 做一些小練習。比如，可以跟著影片練習傳統醫學裡如「八段錦」健身功法，也可以唱歌、跳舞，以及練習穩定情緒的「保險箱技術」。還有簡單的放鬆練習：注意力集中在呼吸上，用鼻子深深地吸氣，用嘴來吐氣，把吸入的氣都吐出來，再吸入、吐出。