Google搜尋將「冠狀病毒」列為SOS警報　搜尋關鍵字顯示WHO資訊卡

▲Google搜尋將「冠狀病毒」列為「SOS警報」。（圖／截自Google）

記者王曉敏／綜合報導

Google稍早宣布，將「Coronavirus」（冠狀病毒）關鍵字列入Google「SOS警報」（SOS Alerts）內，若用戶透過Google搜尋「Coronavirus」，將會被帶往不同的搜尋頁面，其中會包括世界衛生組織（WHO）發布的資源、防疫守則、安全提示及新聞更新等，讓用戶能以更簡便的方式獲得相關資訊。

「SOS警報」為Google於2017年推出的新功能，旨在危機期間，幫助用戶獲得即時、可用的訊息，讓用戶快速了解事件情況並知悉在危機期間應採取的措施。當特定地點或事件被列入「SOS警報」關鍵字後，搜尋該關鍵字便會看到地圖、熱門新聞或當地可信的資訊，如緊急電話、相關網站及當地官員發布的最新消息等。根據事件，Google也會依據用戶所在位置發送相應通知。

隨著WHO將武漢肺炎列入「國際公衛緊急事件」，Google稍早也宣布跟進，啟動「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的「SOS警報」。當用戶搜尋相關資訊時，可在搜尋結果的最頂部直接查看WHO的安全提醒、資訊、資源及推特更新內容。

根據記者實測，目前台灣的Google搜尋尚未啟用相關功能，不過若將地點設定在美國即可看到「2019新型冠狀病毒」的「SOS警報」。除了熱門新聞及推特訊息外，下方還有WHO發布的冠狀病毒諮詢訊息、狀況概述及QA網頁連結，再下方還有相關的安全提醒，如用肥皂、水或酒精清潔雙手，及咳嗽、打噴嚏使用紙巾遮住口鼻等。

▼Google搜尋「冠狀病毒」，下方會提供WHO的相關資訊網站及安全提醒。（圖／截自Google）

此外，Google也宣布旗下慈善機構Google.org將向中國大陸紅十字會捐贈25萬美元（約新台幣755萬元），也發起內部活動，鼓勵Google員工一同捐款。據Google於推特發布的消息，目前Google.org及Google員工共籌集了超過80萬美元（約新台幣2416萬元）的資金。

根據稍早消息，2019新型冠狀病毒球球確診案例已有9458例，其中台灣確診病例來到9例。中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。