鄭文燦視察口罩供應通路　建議中央對自主隔離者建立補償機制

▲桃園市長鄭文燦31日視察口罩供應通路，並示範正確配戴口罩方式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對武漢肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦31日視察口罩供應通路時表示，因應武漢肺炎防疫需求，口罩由中央統一配送至各大便利商店等通路供應，已請桃園市的口罩廠商加緊趕工滿足市民需求，另外也建議中央，針對集中隔離或是自主管理民眾，應建立補償機制。

鄭文燦於上午10時視察市府前某店家販售口罩通路供應情形，鄭文燦指出，目前超商等販售口罩通路，以每人限購3片、每片8元方式出售，但自2月1日起將降價為每片6元，店家配額為每日2千片口罩，但通常很快就銷售一空，未來將請口罩業者趕工，盼能滿足市民購買需求，避免造成恐慌心理，達到更有效防疫效果。

▲桃園市長鄭文燦31日視察口罩供應通路，中央針對隔離者或自主管理應建立補償機制。（圖／記者沈繼昌攝）

他認為，武漢肺炎疫情對台灣經濟與各產業影響甚鉅，包括旅遊業等受影響業者，因應疫情擴散之應變，應事先研擬完善旅遊業紓困方案。此外，中央針對確診病患採取集中隔離政策，自主隔離者也建議應落實補償機制，保障自主隔離者權益，若疫情擴散至停班停課，也應建立補償標準，避免學校隱匿疫情。

至於學校防疫工作，鄭文燦強調，中央並未嚴格規定每人都要戴口罩，桃園市已要求各級學校師生進入校園前，需自主量體溫、使用酒精消毒等防疫措施，鼓勵慢性病人等免疫力較低者戴上口罩，請教育局調查口罩需求數量，交由衛生局統一協助購置，共同做好防疫工作。

鄭文燦也呼籲，武漢肺炎防疫工作由中央統籌、地方配合，桃園市會全力配合中央防疫規定，讓疫情資訊透明化，防疫物資更有效運用，期勉全民做好防疫工作，一起守護國人健康。

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