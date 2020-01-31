LIVE／武漢肺炎「台灣已確診9例」　指揮中心14:00說明最新疫情

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武漢肺炎持續蔓延，截至昨天，台灣確診個案來到第9例，而新增的疑似病例通報有109例，目前累計通報730例，482名排除，239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。中央流行疫情指揮中心今（31日）下午召開記者會說明最新狀況，出席者包括經濟部及教育部相關人員。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

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截止今天上午，中國大陸共有9711例確診病例、15,044例疑似病例、213人死亡。而武漢肺炎疫情也延燒國際，目前南韓確診7例、日本14例、馬來西亞7例、新加坡13例、菲律賓1例、印度1例，澳洲確診8例、義大利2例、美國6例、法國6例、芬蘭也有1例。世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

為了防疫，台灣不少民眾戴口罩自保，也因此不斷發生搶買口罩的事件。指揮中心表示，為國內口罩需求之合理配置，今起全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。指揮中心提醒，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 ，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。