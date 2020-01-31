影／武漢滯留台商爆確診首例　31日下午急送協和醫院住院治療

記者陳政錄／台北—武漢報導

滯留大陸武漢約500位台商中，目前證實已出現確診案例。據台商指出，該名確診的金姓台商，從1月23日開始發燒，昨日在台辦人員陪同下赴武漢協和醫院檢測後，今日下午便確認感染新型冠狀病毒引發的肺炎，隨即住院治療。目前，他的陸籍妻子，以及台辦人員均在醫院陪同關心。

熟悉金先生的台商透露，該名台商日前才做過胸部斷層掃描（CT），發現雙肺感染性病變，接著於30日在當地台辦人員陪同下，由武漢協和醫院的醫護人員，用取樣棒刮取口腔唾液檢測，並於31日下午獲得確診訊息，火速送進住院治療。

▲大陸武漢肺炎疫情擴散，滯留當地台商出現確診首例。（圖／達志影像／美聯社）

該台商為《ETtoday新聞雲》今天上午，獨家掌握的武漢滯留台商「疑似案例」，當時因醫院資源匱乏，只能要求台商離開，自行在家隔離，等待原先預計48小時的結果出爐時間。而在他今天上午向台商協會反映自己「藥吃完了」正在求援後，下午便被確認確診武漢肺炎。

對於上述訊息，《聯合報》在報導內文中提到，「海基會也證實，截至目前，接獲武漢台協通報，有一名武漢台商在當地疑似感染。」但海基會傍晚回應指出，「本會從未向任何媒體証實，武漢台商疑似感染新型冠狀病毒肺炎。」只是據當地台商說法，確實已有滯留當地的武漢台商感染確診。

▲1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

台企聯幹部成員受訪表示，目前滯留武漢的台灣人，除了台辦、台協可以掌握的2、300人外，其實還有許多短期出差、旅遊，或是個人前來工作的，總共可能有5、600人左右，目前由於武漢不只封城，更「封區」，民眾只能在一定範圍內移動，民車無法上陸、橋梁不通，已有不少人因人生地不熟，無法確實補充物資，出現物資缺乏的情況。

台商表示，目前在朋友圈內，已經聽聞部分自行到醫院檢測，或是在台協、台辦陪同下赴醫院檢測的情況，大家都人人自危「我已經在家待了八天，因為買不到口罩，根本不能出門，只好餐餐吃泡麵。」他感嘆，現在已經不奢望能返回台灣，但希望兩岸有關單位，能更關心他們的身心狀況。

據了解，在各國紛紛安排從武漢撤僑的背景下，我陸委會27日表示，已經透過海基會向陸方表達，探詢「用包機接回台灣」的可能性，不過現在進度卡在大陸方仍沒有響應；大陸國台辦當時回應稱，海協會已收到來函，並展開協商，同時，「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台胞得到妥善照顧。」據湖北台辦了解，截至1月27日下午，沒有發現台胞染病情況。

對上述情況，海基會31日表示，本會一直與湖北各地台商協會保持密切聯繫，也掌握並瞭解台商、短期出差人士、探親、旅遊以及台生的需求，我們持續關注滯留武漢國人的身體健並盡最大努力解決相關問題。