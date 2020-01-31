加強防疫！台北小巨蛋看表演需量體溫、籲觀眾戴口罩入場

▲台北小巨蛋。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，目前國內已出現9起病例。為了避免發生群聚感染狀況，台北捷運公司宣布，31日起台北小巨蛋第一線服務人員值勤全面配戴口罩，主場館觀眾出入口備有酒精消毒乾洗手器供民眾使用，且欣賞演出之觀眾入場前需量測體溫，如發現高燒（額溫37.5度以上），將要求觀眾戴口罩並就醫，並請主辦單位配合辦理退票。

北捷31日針對小巨蛋發布5點防疫作為，第1，場館第一線服務人員值勤全面配戴口罩；第2，主場館觀眾出入口備有酒精消毒乾洗手器供民眾使用；第3，實施欣賞演出之觀眾量測體溫，如發現高燒（額溫37.5度以上），將要求觀眾戴口罩並就醫。並請主辦單位配合辦理退票；第4，針對到館民眾接觸頻率較高之電梯、樓梯及大門扶手、廁所及觀眾席等加強消毒與清潔；第5，防疫期間為了自我的健康安全，籲請觀眾配戴口罩入場。

北捷指出，小巨蛋主場館演出活動，防疫期間將依中央流行疫情指揮中心及台北市政府各項防疫防護指引，館方將進行不同階段管制措施，敬請大家共同配合。

北捷呼籲，觀眾如有感冒、發燒、咳嗽或身體不適請配戴口罩，儘快就醫並做好個人防護措施。防疫期間需要大家的配合與協助，以維到館民眾安全健康。

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