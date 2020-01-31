垃圾袋剪洞當防護衣　武漢醫療人員克難抗疫...網罵資源分配不均

▲武漢一線醫療人員克難製作防護衣、口罩。（圖／翻攝微博人民日報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸官媒《人民日報》今（31日）在微博發文，表示武漢協和醫院西區的一線醫護人員，因為醫療物資短缺，不僅要得手工製作口罩，還用醫療廢棄物的垃圾袋製作防護衣。由於湖北省紅十字會才因物資分配問題挨轟，此文章上傳網路後，又引起大陸網友點名，要湖北省紅十字會負責。

綜合陸媒報導，湖北紅十字會29日發佈《物資使用情況公佈表》，當中顯示一共發放口罩24.5萬個，不過，分發給抗疫一線醫院的協和醫院有3000個，武漢仁愛醫院則收了1.5萬個N95口罩，而仁愛醫院的人數不到協和醫院的十分之一。

此事在微博、微信等平台上瞬間發酵，大批網友要湖北紅十字會出面說明。紅會事後發表聲明，表示有一家企業捐贈3.6萬個KN95口罩，經向衛生健康部門瞭解，該型號產品不能用於新冠肺炎治療定點醫院一線醫護人員防護，但可用於普通防護。

▲人民日報轉發網友文章，引起熱烈討論。（圖／翻攝微博人民日報）

儘管紅會出面澄清，但大陸一線醫護人員醫療資源不足的情況卻是不爭的事實。一名網友「BigWayneWu」在微博發文表示，「物資緊缺，大戰當前，武漢協和醫院西區的一線老師們沒有條件，創造條件也要上，淚目。」

文章還搭配五張圖片，除了有醫護人員用不織布手工製作口罩，還用包裝醫療廢棄物的垃圾袋製作防護衣。這篇文章上線後，立刻《人民日報》官方微博轉載，並發文表示，究竟是物資緊缺還是物資分配環節存在問題？

此文引起網友熱烈討論，「一線醫護人員都當起裁縫了，身上套的是垃圾袋，到底算什麼？」、「全國人民嚴重不信任紅十字會！特殊時期請解放軍接管！」也有人質疑捐款給紅十字會， 「但現在錢都沒有用到實處。」

▲醫療人員用不織布加釘書機製作口罩。（圖／翻攝微博人民日報）