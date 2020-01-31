兩岸10年前就簽了這協議　馬英九要蔡英文放下政治考量阻絕疫情

▲馬英九談武漢肺炎疫情。（圖／翻攝馬英九臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，政府下令禁止口罩出口1個月的政策引發正反論戰。對此，前總統馬英九31日表示，兩岸合作防疫早已建立制度，只要放下政治考量，就可讓兩岸進一步合作，阻絕疫情，就如同雙方2010年簽訂的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）一樣，可以有效增進兩岸民眾的福祉。

馬英九透過臉書指出，武漢肺炎在中國大陸已有近萬人確診，死亡超過2百人，世衛組織（WHO）已將此次疫情列為「國際關切公衛緊急事件」（PHEIC）。台灣疫情雖不若大陸嚴重，但對民眾心理及經濟都造成重大衝擊。

對於副總統當選人賴清德26日表示，傳染病是兩岸共同的敵人，台灣應義不容辭援助對岸，不讓疫情擴大，馬英九表示，當時自己立即呼應賴清德的主張，認為我方應在行有餘力下，提供大陸防疫物資，以防止疫情擴散，台灣民眾的健康才更有保障，並稱讚賴清德提出援助大陸的建議，顯示賴的愛心與勇氣。

馬英九提到，總統蔡英文30日召開國安高層會議後也表示，在行有餘力之處，願意提供對岸必要之協助。其實兩岸早在10年前就已簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，為傳染病防治建立制度化的合作方式，過去大陸爆發禽流感時，我方依此協議多次派專家到對岸瞭解疫情，陸方並提供病毒株供我方研究，此次武漢肺炎爆發時，疾管署派專家赴大陸瞭解疫情，也就是依照協議的規定辦理。

馬英九說，事實上，兩岸合作防疫早已建立制度，只要放下政治考量，就可讓兩岸進一步合作，阻絕疫情，就如同雙方2010年簽訂的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）一樣，可以有效增進兩岸民眾的福祉。「民眾的生命無價，期盼執政的民進黨政府與大陸當局，面對傳染病，都能夠以蒼生為念。」

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