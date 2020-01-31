武漢肺炎可痊癒　陸衛健委：重症者有肺纖維化後遺症風險

▲武漢肺炎輕症者可在治療下痊癒，無後遺症，但重症者可能有肺纖維化等後遺症風險。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸武漢肺炎感染人數近萬，治癒人數僅178例，對於患者治癒後是否可能有後遺症產生，大陸國家衛健委專家表示，「新型肺炎輕症患者治癒後沒有後遺症，極重患者可能會在較長時間內出現肺纖維化問題。」

大陸國家衛健委今（31日）下午召開記者會，持續對外說明疫情防治情況，中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元指出，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染後會產生一定的抗體，保護人體，但是有的抗體可能持續時間沒有那麼長，有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護。

▲專家呼籲患者就算痊癒，也應定期回診觀察，並做好防護。（圖／路透）

他進一步提到，對於新型冠狀病毒感染的肺炎患者，其痊癒後，「我們從臨床上發現」，主要還是針對肺部，對輕症的患者應該沒有後遺症。「但對於重症患者，可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害，比如肺纖維化。」

詹慶元指出，從臨床的經驗來講，肺的修復能力非常強，絕大部分的肺纖維化都是可以修復的。但是對極重的，非常非常重的極少數的患者，可能會在比較長的時間內留下一點肺纖維化，因此，需要加強後期的隨訪。「建議所有病人定期到門診進行隨訪複查，包括肺功能、CT，便於長期的管理。」

對於已經治癒的患者，詹慶元接著提醒，仍然要注意防護，防治感冒，另外要加強康復，初期可以在家裡做一些適當活動，隨著體力恢復可以增加活動量。他補充，還要注意心理疏導和康復，部分病人經過這次疾病之後可能會形成抑鬱，有必要的話建議去看心理門診。

目前，全大陸境內武漢肺炎確診病例累積達9736例，疑似病例15238例，死亡213例，治癒人數178例。

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