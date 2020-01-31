蝦皮賣家賣口罩「單片飆破100元」喊：錢再賺就有！　網打1950怒給教訓

▲對比政府單片6元的口罩，真的漲太多倍了 。（圖／翻攝自蝦皮）

記者張嘉晏／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，政府30日宣布口罩價格從原先的一片8元降至6元，每人限購3片的政策暫時會持續到2月15日。不過有網友就發現，一名蝦皮賣家在賣場中販售幾種不同品牌的口罩，有些宣稱是醫療用，但是價格不是每片飆破100元，就是逼近100元。消息傳到PTT上後，鄉民們都怒表示要檢舉起來。

「一片口罩100元你買的下去嗎？」有網友在PTT八卦版發文爆料，由於藥局的口罩都賣完了，超商又只有散裝版，他便隨意上網瀏覽還有賣口罩的賣家。

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怎料逛著逛著，他發現有一名賣家所賣的口罩，幾乎「每片就要價100元」，還在備註欄寫下「錢再賺就有」字句；甚至有的口罩明明只有保暖功能，賣家卻說「有戴總比沒戴好」，讓鄉民傻眼。

▲網友看了超怒，直接打1950檢舉。（圖／翻攝自蝦皮）

貼文曝光後，網友們怒不可遏表示，「我先打1950問看看」、「檢舉啊，讓他吃教訓」、「1950打下去」、「還漲價了，現在變999，趕快來人檢舉他啊」、「果然就是有人之前囤貨然後現在見獵心喜拿出來賣，有夠無恥」、「檢舉，醫療用品要有執照」、「這騎車防風用而已，買這個沒意義」。

由於天價口罩亂象層出不窮，公平交易委員會彭紹瑾副主任委員表示，他們每天都會派人稽查，一旦遇到囤積和高價銷售口罩的情形將會移送檢調；若是聯合共同決價格數量、對象或地區，可依照《公平法》第40條開罰10萬至5千萬，甚至依《刑法》判處有期徒刑。他也呼籲民眾，遇到消費爭議可撥打1950專線、或是向各縣市的消保官反映。

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