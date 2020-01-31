陸研究「去年12月已知武漢肺炎人傳人」　半個月15名醫護感染

▲WHO宣布將武漢肺炎列為「國際關注公衛緊急事件」。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

大陸媒體昨日（30日）深夜發布一篇報導，指稱中國疾控中心、武漢疾控中心等單位，早就知道武漢肺炎在2019年12月就發生人傳人疫情，本月1日至22日共有15名醫護人員感染。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今日（31日）凌晨在臉書PO文感嘆，「中國人到了1月29日的NEJM刊出後，才驚覺，他們被隱瞞了快一個月！」

根據《新京報》報導，這篇名為《新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》的研究報告，是在北京時間30日發表於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM），作者為中國疾控中心、武漢疾控中心等單位人員，內容提到，早在去年12月中旬就發生人傳人的案例，在武漢最早的425例確診病患中，中位年齡為59歲，56％為男性，2020年1月1日前發病者約55％與華南海鮮批發市場有關，之後發病者僅8.6％有關，平均潛伏期為5.2天。

研究報告指出，新型冠狀病毒肺炎病例倍增時間為7.4天，今年1月1日至11日間就有7名武漢醫護人員感染，1月12日至22日間有8名醫護人員感染。該報記者查閱武漢市衛健委1月11日發表的通報內容，並未提到醫護人員感染、明確人傳人的證據，直到1月20日大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山接受媒體採訪，才首度證實有醫護人員感染。

▲研究報告中指出，去年底就有武漢肺炎人傳人的案例。

接著，武漢市衛健委在1月21日凌晨透過「健康武漢」官方微博發布消息，證實武漢市共有15名醫護人員確診感染，另有1人為疑似病例。報導一公開隨即掀起大陸網友熱議，紛紛在微博留言表示，「我已經氣得不想說話了」、「目瞪口呆」、「這是什麼操作」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金31日也在臉書粉絲專頁PO文感嘆，中國疾控中心早在1月初就知道武漢肺炎有大量人傳人案例，連醫護人員也受到感染，官員們卻忙著將病歷資料發表在國際權威醫學期刊NEJM，沒有採取任何措施，「說出真相的人，甚至還以散布謠言為由被逮捕！中國人到了1月29日的NEJM刊出後，才驚覺，他們被隱瞞了快一個月」。

▼武漢肺炎輕症與流感輕症差別。（圖／記者陳詩璧製表）