香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

▲香港香港醫管局工會呼籲，停止執行反蒙面法，全港戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

為了防堵武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV），香港醫管局員工陣線要求香港政府落實入境防疫工作，若在28日前未落實邊境防疫措施，將不排除升級為罷工行動，26日已正式公布《罷工計劃》，要求醫管局回應五大訴求，包括禁止旅客從大陸入境、取消禁蒙面法全港戴口罩等等。

▲醫管局工會呼籲港府，禁止任何旅客經由中國入境香港。（圖／達志影像／美聯社）



香港醫管局工會的五大訴求，其中兩點針對港府，包括，為因應防疫需求，「禁止任何旅客經由中國入境」，並且停止執行反蒙面法，「呼籲全港市民戴口罩」。

其他三項訴求則是針對醫管局，包括「提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務」、「嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全」、「提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護」。

醫管局工會《罷工計劃》如下：

面對武漢肺炎極有可能於社區爆發，醫院管理局（下稱醫管局）作為公營醫療體系的最大持分者，其員工必定首當其衝，容易受病毒感染。然而，醫管局員工陣線（下稱本會）認為現時醫管局的措施未能有效保障員工工作安全，置員工於危險中。

即使現時疫情尚未於本港爆發，本會已收到多宗醫管局員工的投訴，指出因應付大量武漢肺炎懷疑個案，導致近日多間醫院險象環生，但局方未有為疫症妥善做好準備，令員工工作環境危機四伏。一旦爆發社區疫情，員工只會面對更嚴峻的情況。因此，本會嚴正要求醫管局必須回應以下五大訴求，確保員工可於性命及健康不受威脅的情況下工作，否則本會將代表勞方，就資方未能保障員工工作環境安全而發起一系列工業行動。

為保證其員工及病人安全，醫管局絕對有責任向政府建議有效的防疫措施，阻止疫症於社區爆發。

本會促請醫管局就以下兩點向政府發出公開聲明施壓：

一• 禁止任何旅客經由中國入境

由於武漢肺炎的疫情已經在中國境內以驚人速度擴散，各大省市已出現大量患者和死亡個案。中國政府更連日宣布封城、旅遊禁令等極度強硬措施，足以證明武漢疫情已失去控制，病毒已散播至湖北以外的地區。與此同時，亞洲、美洲、歐洲、澳洲多個國家已出現經由中國傳入的確診個案，證明疫情已進一步擴大至中國以外的地方。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出未來數日或是阻截病毒最後機會；港大感染及傳染病中心總監何柏良更表明支持全線「封內地關」，並指非常時期須用非常手段，稱封關為上策。如果香港政府遲遲不打算以強硬手段阻止病毒由中國傳入，勢將有更多染病個案湧入本港。武漢肺炎的潛伏期可長達兩星期，病徵輕微的隱形病人繼續在社區內活動，將大大提升社區爆發疫症的危機。屆時疫情無法受控制，香港公營醫療體系將會不堪負荷，市民的生命更會危在旦夕。多個醫學及傳染病學專家都表明需即時堵截病毒源頭，因此醫管局必須促請政府防患於未然，阻止更多潛在患者透過關口由中國進入香港，向醫護和香港市民散播病毒。

二• 呼籲全港市民戴口罩

香港政府於疫情蔓延之時繼續就「禁蒙面法」司法覆核案上訴，更疑為上訴勝算考量，因此未有大力向公眾宣傳全民戴口罩等個人防護措施。然而，為應對武漢肺炎的傳播，社會大眾必須明白於日常配戴口罩之重要性，並且切實執行，方能減少市民受感染及潛在患者散播病毒的機會，降低武漢肺炎於社區爆發的風險。為確保員工及大眾安全，醫管局必須全力阻止武漢肺炎於社區爆發，因此本會促請醫管局向政府施壓，並由政府官方呼籲全港市民戴口罩，以阻止病毒傳播。

除了向政府發聲明施壓，醫管局現時各種措施皆未能應付近日懷疑個案飆升的情況。本會促請醫管局就以下三點作出切實解決方案，確保員工工作環境的安全。

一• 提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務

隨著香港出現更多武漢肺炎確診病例，懷疑個案數字亦直線上升，而每宗懷疑個案均需安置於獨立負壓病房，可見其需求非常急切。醫管局質素及安全總監鍾健禮於一月二十五日指出，負壓病房有 325 間，現時使用率為 6 成。社區爆發尚未出現，負壓病房的需求已相當緊張。當中，屯門醫院已經因負壓病房被佔用，令一名武漢肺炎患者要在普通病房逗留，增加醫護及其他病人感染的機會。當武漢肺炎的確診及疑似病例不斷增加，若負壓病房不敷應用，令本應受隔離的病人只能入住普通病房，將大大提高前線員工及其他病人受確診病人傳染的風險，亦增加工作環境的危險性。因此，本會要求醫管局暫停所有非緊急服務，以騰空更多病房作隔離病人之用，防止交叉感染出現。醫管局更應立即訂立清晰臨床指引，將情況穩定但需要住院照顧的非武漢肺炎病人移交私營醫療體系，集中公營醫療體系資源應付需要隔離的病人。

二• 嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全

一月二十三日，多間媒體報導兩名疑似病患者疑因得知需要入院隔離後，嘗試逃離威爾斯親王醫院，最終被警員在院外阻截及帶回醫院。及後該兩位病人被證實為確診個案，因此逃離時有機會令附近員工受到感染。

本會對醫管局未有主動就以上事件作出預防措施予以強烈譴責。事件中醫護可能蒙受感染病毒的極大風險，可見現時工作環境之惡劣及危險。醫管局必須就未能提供安全工作環境給予醫管局員工負上全責，並要即時為有關員工提供補償方案，再訂立有效阻止事件重演的措施，保障其餘員工的安全。

三• 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護

本會收到多宗投訴，指病房的個人防護衣物、口罩等被鎖起，員工每次更換或取出防護衣物均需向當值上司申請。由於收到的投訴涉及多間醫院的多個病房，本會質疑醫管局多番強調有足夠防護衣物的說法是否屬實。現時前線醫護均對此措施感到驚慌，更令本身已經非常繁忙的工作徒添不必要的程序，情況令人擔憂。醫管局曾表明希望員工緊守崗位對抗疫情，卻連提供防護衣物這等最基本的措施，也未能給予員工信心。

另外，前線員工照顧隔離病人後，應該入住指定宿舍自我隔離，以避免將病毒傳染家人。質素及安全總監鍾健禮醫生於一月二十四日表示，目前在各聯網約有260多間房可作員工住宿。本會對此情況表示極度擔憂，尤其當醫管局曾稱隔離病床可增至1400張，260多間房絕對不足以供予照顧隔離病人的員工。鍾健禮醫生雖表示會為員工安排入住酒店，但傳媒亦有報導部分酒店對此作出拒絕。本會質疑醫管局後知後覺，尤其醫管局一月初已宣布隔離病床可增至1400張，但近日才就員工住宿開始作出安排，進度緩慢且無法跟上懷疑個案上升的速度。本會就種種配套不足對醫管局作出強烈譴責，並要求醫管局確保個人防護衣物供應持續，和及時提供宿舍予上述前線員工。

【罷工計劃】

如果醫管局未能回應以上五大訴求，本會將會動議發動工業行動，現提出於二月三日開始、一連五日共兩階段的罷工計劃。

首階段為停止醫管局非緊急服務，在二月三日將採取惡劣天氣下之工作安排，平日於八號熱帶氣旋警告信號生效時無需上班的會員將會參與罷工，包括普通科門診職員及行政人員等；其他部門則按照部門內部就惡劣天氣所作出的當值安排（俗稱颱風更）上班，即假設二月三日已懸掛八號熱帶氣旋警告信號，如當日按照颱風更無需上班的會員則參與罷工。此階段為期一日，若醫管局於二月三日23:59分前依然未能就本會五大訴求提出切實解決方案，罷工計劃將立即進入第二階段。

第二階段為動員本會所有會員罷工，即涵蓋所有職系同事，令醫管局只能提供有限度緊急服務。此階段為期四日，若醫管局於二月七日前23:59分前繼續漠視本會五大訴求，本會不排除再將行動升級。

本會已於最短時間向會員發出會議通知書，按會章所規定的一星期後，即二月一日下午舉行特別會員大會。屆時，本會將與出席會員商議罷工計劃，並投票決定本會會否執行討論後之罷工計劃。

我等醫護人員無時無刻皆緊守崗位，今日的罷工計劃絕非置病人於不顧；相反，面對武漢肺炎在港爆發的威脅，我們必須確保醫院能保障員工及病人安全，絕不能默默等待無辜港人染病。本會嚴正呼籲醫管局正視本會代表醫管局員工提出的要求，作出適時的措施解決，並與員工同行，一同促請香港政府臨崖勒馬，立即禁止所有旅客經由中國入境及撤回「禁蒙面法」上訴，守護香港人的性命和健康。

醫管局員工陣線

二零二零年一月二十六日

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