人人戴口罩抗武漢肺炎　台北地院量額溫實施「柔性」防疫計畫

記者孫于珊／台北報導

春節結束，但大陸武漢肺炎並沒有因此落幕，台北地院為因應30日開工，28日就開始商討防疫計畫，在不妨礙民眾洽公又能做好防疫措施之間取得平衡。北院表示，民眾進法院前會先幫其量額溫，並以柔性勸導方式，提醒民眾戴口罩。

▲為抗武漢肺炎，北院祭出防疫計畫！「柔性勸導」民眾量額溫、戴口罩等措施。（圖／記者孫于珊攝）

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北院各入口處及法庭報到區，第一線接觸民眾的法警或庭務員皆會戴上口罩，柔性勸導民眾戴口罩、量額溫及詢問旅遊史等相關措施；北院也設置海報宣導洽公民眾及辦公同仁進入院區「務必佩戴口罩及勤洗手」、「應主動告知近期旅遊行程，有無到過武漢地區或大陸其他地區」。

北院也強調，量體溫等措施並非強制，若民眾拒絕，法院不會勉強，只會「柔性勸導」發燒同仁、民眾不要進入法院，如執意進入法院洽公，法院也會讓他們進入，但會請他們戴口罩及酒精消毒，並提醒院內同仁注意，防疫措施只是希望民眾配合，保障大家健康。

由於司法機關進出人口頻繁眾多，疫情防治的挑戰性相對較大，北院除了針對洽公民眾柔性勸導外，也對院內同仁進行六大宣導：搭乘大眾交通工具上班應配戴口罩；民眾開庭報到，應主動詢問近期旅遊行程，有無到過武漢地區或大陸其他地區；傳訊大陸地區證人到院，宜審慎評估有無急迫必要，及注意到院後之防疫措施；盡量避免密閉空間接觸，低樓層盡量走樓梯，避免搭電梯；自己或同居家屬如有身體不適，而有流感或肺炎症狀的虞慮，應主動報告，並自我居家隔離；盡量減少團體聚會，碰面以點頭作揖，代替握手，以避免群聚感染。

▼第一線接觸民眾的法警戴口罩，幫進入法院的民眾量額溫，確認有無發燒情況。（圖／記者孫于珊攝）

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