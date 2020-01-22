陳明文登記參選 挑戰民進黨「永遠的總召」柯建銘

▲民進黨立委陳明文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院將於2月1日辦理新科立委報到，並選出第十屆立法院正、副院長，民進黨團預計1月30日召開籌備會，屆時將討論立法院正、副院長與黨團三長人選，並於2月1日選出正式人選，不過民進黨立委陳明文已正式登記參選黨團總召，欲挑戰現任總召柯建銘的角色。對此柯建銘表示，大家都可以表達自己的意願，一切都等到過完年後再說。

立法院2月1日將選出第十屆立法院正、副院長，在民進黨取得61席過半優勢下，民進黨團預料將派出前行政院長游錫堃與現任立法院副院長蔡其昌組成「堃昌配」，爭取國會正副龍頭角色。民進黨團也暫定1月30日召開籌備會，以討論立法院正、副院長與黨團三長人選。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



黨團幹部選舉自1月21日開放登記，並於1月30日截止，目前總召人選除柯建銘外，陳明文也已證實登記參選，將挑戰柯建銘「永遠的總召」寶座。對此柯建銘表示，先讓大家登記表達自己的意願，一切都等到過完年後再說，「長期以來都是會先協調的」。

陳明文則表示，黨團本來就很自主，只要符合資格的人都能登記，自己僅是「表達意願而已」。他還說，黨團本來就有協調、溝通，最後才是投票，當中有很多程序，自己只是先表示意願，未來還會經過協調，「協調不成再來拉票」。

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