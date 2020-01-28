民進黨嘉義感恩餐會　蔡英文：民進黨執政逾20年陳明文貢獻最多

▲蔡英文出席民進黨嘉縣感恩餐會，感言致詞輔選幹部及陳明文。（圖／陳明文辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

總統蔡英文27日到嘉義縣新港奉天宮參拜揭匾、發紅包，隨後參加2020總統立委選舉嘉義縣18鄉鎮幹部感恩餐會。嘉義縣長翁章梁縣長、內政部長徐國勇、民進黨不分區第一順位立委吳玉琴、嘉義區域立委陳明文、蔡易餘等人皆與會。

▲民進黨嘉縣感恩餐會地區幹部大合照。（圖／陳明文辦公室提供）

會中陳明文感性發言，提到這次選舉關鍵因素是蔡英文總統，因為蔡英文團結了民進黨，而蔡英文更是在談話中三度特別讚賞感謝陳明文，也表示民進黨能在嘉義延續執政超過20年，陳明文絕對是貢獻最多的關鍵人物，而嘉義鄉親一路以來的相挺，她一定不會忘記嘉義。

▲縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及吳玉琴等人合照。（圖／陳明文辦公室提供）

嘉義縣2020總統選舉得票率創下新高，18鄉鎮得票率新港鄉以71.38%拿下第一名，溪口鄉70.93%位居第二，六腳鄉70.33%第三名，蔡總統爲感謝各後援會幹部盡心輔選，除了頒發前三名獎狀，並與各鄉鎮及陳、蔡立委團隊大合照。

陳明文致詞時表示，這次選舉民進黨蔡英文獲得史上最高的817萬票，有人說這是因為反送中、也是因為年輕人大舉返鄉投票，這些都是重要的原因，但真正的關鍵因素是蔡英文團結了民進黨。

蔡易餘說，這次總統及海區立委得票率都創下新高，除感謝幹部及鄉親的支持協助，也是責任的開始，他說「蔡英文和他連續三屆參選，第一次都落敗，第二次當選，第三次連任，一路走來都是蔡英文一票、蔡易餘一票」未來四年會繼續努力，不辜負鄉親的期待。

陳明文指出，蔡英文用蘇貞昌擔任行政院長、用賴清德當副總統候選人，一個團結的民進黨對抗分裂的國民黨，所以我們才能夠大贏，更表達未來的嘉義一定要團結，大家有任何問題，一定要說出來，大家一起來解決，絕對不能放在心裡，放久了一定會出問題。