柯建銘打槍蔡壁如：朝野協商對小黨有利　「民眾黨應該也了解」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨不分區立委當選人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等人22日上午赴立法院拜會民進黨團總召柯建銘，柯建銘午間受訪時表示，在上午一個多鐘頭的會面中大家談得蠻愉快，其中針對蔡壁如先前喊出的廢除朝野協商一事，他也向民眾黨表明「當然不可能廢」，因為朝野協商其實是對小黨有利，民眾黨應該也了解。

柯建銘表示，民眾黨一行人約在22日上午十點抵達他的國會辦公室，過程中大約聊了一個多小時，「大家都談得很愉快」，且蔡壁如與民眾黨主席柯文哲都是自己過去的老朋友，他也向民眾黨講解國會是如何運作，以及一些很基本的遊戲規則，大家彼此充分互相交流。

柯建銘說，民進黨團尊重每個政黨，合理的議題彼此可以合作，但如果政黨有自己的核心理念和價值，真的無法合作就不用勉強。而民進黨在國會是大黨，要懂得以大事小，也應該尊重小黨，大家彼此在公平的基礎上競爭。

他認為，在野黨挑戰執政黨本來就是天經地義，執政黨捍衛理念和核心價值亦然，大家用正常、合理的方式競爭，民眾黨剛進到立法院也不必急著表現，就是按部就班來。

談到蔡壁如先前曾喊出當選後要廢除立法院的朝野協商，柯建銘也當場打槍，他向民眾黨表明「當然不可能廢」，因為朝野協商其實是對小黨有利，相信民眾黨也應該了解。柯建銘說，政黨之間互相虧一下沒什麼大不了，政治還是要回歸到正軌、理念與競爭，其中難免有些小火花並無傷大雅。

至於民進黨團未來是否有機會與民眾黨合作，柯建銘則表示，做為執政黨總是要和各黨團溝通，法案內容總有意見不同要協商的地方，若無法取得共識就訴諸院會表決，這是民主政治很正常的事，自己就是平常心看待，「畢竟在立法院27、28年什麼政黨都看過了」。

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