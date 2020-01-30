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防範武漢肺炎「要通報旅遊+接觸史」！壽險公司啟動4大保戶關懷：醫療險理賠升級

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▲武漢肺炎，民眾戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎疫情持續，多數民眾出門戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

隨著中央流行疫情指揮中心持續公布台灣「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）、俗稱「武漢肺炎」的確定病例，衛生福利部疾管署呼籲大眾落實防疫措施及確實告知旅遊史、接觸史進行通報。同時，為了因應全民防疫，壽險業者也啟動「4大保戶關懷服務措施」，讓防疫工作保持良效。

因應武漢肺炎全民防疫，全球人壽表示，秉持於「因為愛，責任在」品牌理念，已在農曆年前配合「保險業因應法定傳染病相關應變措施方案」，第一時間啟動相關機制與應變措施與疫情通報作業，並成立法定傳染病因應專案小組，於公司官網隨時更新「全球網站法定傳染病專區資訊」。

全球人壽也祭出7大防疫措施，包括落實感染區回國及有接觸史者的14天自主健康管理、員工防疫休假處理、啟用定期疫情通報系統、持續加強防疫宣導、備妥耳溫槍、消毒酒精及口罩供同仁使用，並因應政府機關公布疫情進行調整；全球人壽已於農曆年前啟動保戶4大關懷服務措施，同步落實照護同仁暨保戶的精神。

▲全球人壽保戶服務中心。（圖／全球人壽提供）

▲因應武漢肺炎疫情，全球人壽啟動4大保戶關懷服務措施。（圖／全球人壽提供）

針對「武漢肺炎」，全球人壽4大保戶關懷服務措施：

1、全球人壽理賠升級：不受法定傳染病除外的限制

無論為全球人壽或原國華人壽的醫療險保單，均將武漢肺炎納入保障範圍，不須擔心所投保的契約是否有法定傳染病除外的限制。

2、全球人壽理賠升級：負壓隔離病房升等給付

保戶因武漢肺炎而必須住院治療，申請理賠方式與一般疾病相同，保戶只需備妥相關醫療文件並填寫理賠申請書，即可依照投保的醫療險相關規定提出申請；若保戶因武漢肺炎住進「負壓隔離病房」治療，其住院醫療險將視為「加護病房」給付，保戶在出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」的日期即可。

3、貼心服務：保費緩繳

若疫情等級為第二級、第三級（或相當等級）時，保戶得個別檢具證明文件向本公司申請緩繳保費3個月；當疫情擴大為第四級（或相當等級）時，疫區內之保戶不須個別申請，統一由本公司依據政府宣布的區域，主動給予保費緩繳。

4、保單快速服務

辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，在疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利。

▲防範武漢肺炎，政府於超商等通路釋出600萬個口罩，店員消毒包裝。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範武漢肺炎，政府於超商等通路釋出600萬片口罩，店員消毒包裝。（圖／記者林敬旻攝）

全球人壽行政長黃宏杰表示，除了4大保戶關懷服務措施之外，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（0800-000-662）由專人服務，詢問「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）、「武漢肺炎」貼心服務措施，或與全省各營業處業務人員聯繫。

黃宏杰也進一步提醒民眾，應隨時注意衛福部、中央流行疫情指揮中心的疫情資訊，並配合辦理各項防疫工作，一定可以讓防疫工作保持良效，同時提醒民眾落實勤洗手、外出配戴口罩等良好衛生習慣，及避免出入人多的區域與接觸野生動物及禽鳥，以降低感染風險。

 
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