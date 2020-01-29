最新／Kobe直升機「60秒急墜160層樓高」！法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於當地時間26日發生墜機意外身亡。國家運輸安全委員會（NTSB）已派遣小組調查蒐證，28日公布失事現場的照片與無人機影片。洛杉磯郡法醫辦公室表示，29日尋獲所有遺體，已經透過指紋辨識出布萊恩以及另外三人身分。根據CNN最新消息，NTSB發現，直升機當時以每分鐘超過2000英尺（大約609公尺）的速度墜落。

▲墜機現場零件、殘骸大多嚴重損害，被燒得灰白。（圖／路透）

英國《鏡報》報導，NTSB公布墜機現場照片與無人機空拍影片。畫面中，這一架「賽考斯基S-76精靈直升機」（Sikorsky S-76 Chopper）只剩下少部分完好，輪胎、機械等部件損害嚴重，散落崎嶇的山路上，墜毀引發的火勢燒焦大片草地，地面也因遭撞擊留下的大坑，附近滿是灰燼。據了解，零件與殘骸蔓延將近一個足球場的長度。

▲墜機殘骸散落、蔓延山頭。（圖／路透）



洛杉磯郡法醫與調查人員也加入調查，特種行動反應小組（SORT）目前已尋獲所有罹難者，並將遺體「從墜毀現場移除，運輸到部門的法醫科學中心……正積極努力辨識死者身分，驗屍作業也在進行當中。」

洛杉磯郡法醫辦公室表示，29日已透過指紋，正式辨識出布萊恩、另外兩名男子與一名女子的遺體，但布萊恩次女吉安娜（Gianna Bryant）等五人的遺體仍待確認。部門表示，屆時將會盡可能立刻公布結果。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）、洛杉磯郡法醫辦公室等單位合作調查。（圖／路透）



根據CNN最新消息，直升機26日上午9時45分與空中交通管制單位失去聯繫，飛行員當時曾說，要爬升到更高的地方，避開雲層。NTSB調查發現，直升機失事時，以每分鐘超過2000英尺（大約609公尺）的速度墜落，撞山以前並未起火。官員荷姆迪（Jennifer Homendy）表示，機上沒有配備地形感知和警告系統（terrain awareness and warning system），意外發生時高速下降，猛烈撞擊。

外媒紛紛指出，可能是濃霧阻礙視線，導致飛行員迷航。但直升機所屬的「島嶼快遞直升機公司」（Island Express Helicopters）表示，飛行員擁有超過10年經驗、飛行時數累積超過8000小時的豐富經驗。相關單位正密切調查天氣條件，試圖確認濃霧是否為失事主因，或者直升機發生機械故障。

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