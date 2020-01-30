國泰、港龍飛中國大陸航班即起停供枕頭熱毛巾　機上也停賣免稅品

▲國泰航空、國泰港龍航空飛中國大陸航班，即起停供熱毛巾、毛毯，機上也停售免稅品。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導



因應中國大陸新型冠狀病毒的情況，國泰集團今（30）日表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國內地航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。



國泰宣布，自1月30日起，各客艙之機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛毯及雜誌會暫停供應；機上免稅商品售賣服務也會暫停。

另外，國泰也將同步調整往返中國內地航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

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▲國泰表示，這次調整屬於臨時措施，後續會密切關注疫情發展。（圖／達志影像／美聯社）



乘搭往返中國內地中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，則會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋。已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。



國泰表示，鑑於中國內地新型冠狀病毒的情況，及為了進一步加強健康與安全規範，有關調整讓我們能為顧客和機組人員提供更佳的保護，是次服務調整純屬臨時措施，同時繼續給予顧客滿意的飛行體驗。

國泰強調，明白有關調整對顧客會造成之不便，國泰謹此致歉，並感謝顧客的諒解，後續會密切關注情況，繼續與香港及各營運航點的衛生當局緊密合作。