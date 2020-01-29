影／賴嫂快暴動！女高中生「人生第一次接觸」爽給賴神　愛的抱抱後...憂成女性公敵

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

準副總統賴清德南下高雄，就在棧貳庫大玩歐美樂園時，不僅是少女心大噴發，也相當親民，甚至還一度開放「愛的抱抱」給2名cosplay的高中生玩家，讓這2個小女生是相當激動開心，爽喊就算要當全民公敵也甘願！

▲賴清德相當親民，給2名女高中生新年大禮，就是一個擁抱 。（圖／記者吳奕靖攝）

賴清德在玩樂歐美樂園的過程當中，吸引不少群眾注意，也有很多民眾衝上前想跟賴清德握手、拍照，不過唯獨有2個高中女生可以說是獲得今年最大禮，就是跟賴清德擁抱，這2名高中女生以cosplay的裝扮出現在賴清德身邊，立刻吸引了他的注意，同時也跟這兩個人合照，而其中一名女高中生表示能否擁抱，賴清德也大方說ok！

▲賴清德相當親民，給2名女高中生新年大禮，就是一個擁抱 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德相當親民，給2名女高中生新年大禮，就是一個擁抱 。（圖／記者吳奕靖攝）

事後這兩名女高中生接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示：「因為很少有機會能在這種場合看到這一些政府高官，就覺得是一個難得機會，就想要找他合照」，記者繼續追問：「你剛被副總統擁抱耶！感覺怎麼樣？」，其中一個高中女生羞澀的點點頭說：「我好開心喔，人生第一次能這麼近距離接觸高官，真的是很難得的機會」，同時也表示自己很喜歡賴神。

另一名女高中生則說：「滿意外的吧！有嚇到，平常我們也很常亂跑，結果就會遇到感覺就是滿不可思議」，至於會不會因為這一抱成了女性公敵，2個小女生說：「有可能，不過沒關係，今天裝扮是男生」。

▲賴清德對於打扮cosplay的女高中生，表示相當特別 。（圖／記者吳奕靖攝）