陸生斥台「集中管理」違背人權　賴清德聽到了…正面回應

▲準副總統賴清德對陸生孫宇凡提出的要求做出回應。（圖／記者吳奕靖攝）



記者柯振中／綜合報導

因應武漢肺炎的疫情，衛福部26日指出，暫緩陸生入台2週，引起陸生不滿。中山大學的陸生孫宇凡28日在臉書上抗議，認為此舉造成陸生4大損失，提出7項要求，要求教育部、中央流行疫情指揮中心等機構公開回應。對此，準副總統賴清德也做出相應回應。

孫宇凡在臉書上指出，這些政策嚴重違背陸生的基本人權，中央流行疫情指揮中心出台的政策失當，應讓陸生比照相關辦法，自主健康管理14天，不應受到「集中監測管理」的對待。他提到，將保留且不排除對衛福部、教育部及中央流行疫情指揮中心的行為採取法律行動的權利。

陸生的貼文引起社會熱議，讓不少人議論紛紛。準副總統賴清德29日回應，台灣是個民主國家，政府會重視「任何個人」提出的意見，相關部會應該會針對要求進行處理。

▲黃雯玲指出，教育部26日早已向各大專院校發函，讓各校針對陸生制定措施。（圖／記者楊詩益攝）



對此，中山大學也對外聲明，目前正在研擬相關方案，接下來會向教育部報備。此外，教育部司長黃雯玲29日出席疾管署記者會時指出，延後陸生來台時間、集中監測管理絕對沒有涉及歧視，到時將以「一人一房」為原則，管理陸生14天，以確保台生、陸生都有安全的求學環境。

針對孫宇凡提及「嚴重影響陸生學籍資格」的指控，黃雯玲也說，26日早已向各大專院校發函，讓各校能夠因應疫情制定措施，對陸生的選課、修業權利進行彈性調整，不會影響到學習權益。

對於外籍學生、教師入境的疑慮，中央流行疫情指揮中心29日建議，陸生（含港澳）學生、教職員入境後，可以在家休息14天，以降低新型冠狀病毒肺炎傳播的機率。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

▼孫宇凡對台灣3政府機構提出抗議。（圖／翻攝孫宇凡臉書，點圖可放大）

