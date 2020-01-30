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東京街頭「真人瑪利歐」須賠任天堂5千萬日圓　終審金額變5倍

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▲日本街頭經常可以看到許多「真人瑪利歐」卡丁車。（圖／美聯社）

▲任天堂保護著作權，把東京街頭的租車公司告上法院。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

東京街頭經常見到許多觀光客穿上電玩角色「瑪利歐」的衣服並開著單人座的賽車奔馳在路上，不但模樣吸睛又能一圓賽車夢。瑪利歐賽車遊戲開發商任天堂卻為此大動肝火，一舉把租車公司「MARI mobility」告上法院。而租車公司也在29日被日本智慧財產權高等法院終審判賠5000萬日圓（約新台幣1400萬元）。

▲日本街頭經常可以看到許多「真人瑪利歐」卡丁車。（圖／美聯社）

▲日本街頭經常可以看到許多「真人瑪利歐」卡丁車。（圖／美聯社）

根據IGN報導，任天堂於2017年就表示這家租車公司使用了和瑪利歐賽車類似的名字（當時租車公司名為MARI Car），還擅自製造、出租瑪利歐相關角色的服裝及賽車，是不道德的商業行為，因此把租車公司告上法院並要求索賠。

經過一年多的訴訟，任天堂在2018年9月被日本法院判為勝訴，租車公司不但要停止營業且還要賠償1000萬日圓（約新台幣278萬元）。不過，日本智慧財產權的高等法院在29日推翻了一審的判決，甚至還將賠償金額調高到5000萬日圓，並在判決書中寫到「利用遊戲和角色的知名度來吸引客人，的確是不法的商業用途。」

▲任天堂29日發出的聲明公告。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲任天堂29日發出的聲明公告。（圖／翻攝自任天堂官網）

任天堂也在29日於官網發表聲明表示，「為了保護我們多年來累積的智慧財產權，因此我們必須採取措施來打擊這些侵權的業者，即使裡面也有我們的品牌。」

▲任天堂的電玩角色瑪利歐一推出就風靡世界。（圖／美聯社）

▲任天堂的電玩角色瑪利歐一推出就風靡世界。（圖／美聯社）

電玩角色瑪利歐自從1983年推出後便風靡全世界，任天堂陸續替它打造了許多專屬的電玩遊戲，像瑪利歐賽車、超級瑪利歐兄弟、瑪利歐派對等等，其中又以瑪利歐賽車最為知名，是許多人的童年回憶。因此不少觀光客到東京都會去租車店租借瑪利歐的卡丁車和Cosplay衣服，並在東京街頭奔馳，彷彿進入電玩遊戲中，也造成許多人誤以為這是任天堂授權甚至是自己營業的項目。

對此，任天堂則氣憤不已甚至表示要「端正視聽」，因此一舉告上租車業者。且早在更之前，任天堂就已經使用瑪利歐的帽子註冊了「汽機車類」的商標，也被不少人視為是在和東京街頭的「真人瑪利歐」宣戰。

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