雲端最前線／台武漢肺炎確診8例！管制口罩出口政府不同調？

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武漢肺炎疫情延燒，台灣出現第8例確診，一名中部50多歲男性，是與第5例境外移入個案同住的丈夫，是國內首起本土病例。針對此次國際重大疫情，賴清德一席幫中國防疫也等於幫台灣言論，引發中央不同調質疑，對此，蘇貞昌29日受訪時強調，「意思是一樣的，都一樣照顧國人」，前總統馬英九則稱賴有道義的勇氣。《雲端最前線》30日邀請前立法委員沈富雄、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討，並將與國民黨黨代表李明璇視訊連線，分享中國多數民眾面臨的疫情現況。

▲賴清德。

因應疫情，衛福部26日指出，暫緩陸生入台2週，引起陸生不滿。中山大學的陸生孫宇凡28日在臉書上抗議，認為此舉造成陸生4大損失，提出7項要求，要求教育部、中央流行疫情指揮中心等機構公開回應。該貼文引起社會熱議，防疫是否真的違反部分人的基本人權？

國民黨主席補選30日領表，表態參選的黨前副主席郝龍斌將遭遇黨內青壯世代立委江啟臣挑戰。郝上午在臉書引「典範移轉」理論發文表示，他願當黨典範變遷引動者，由他這一代承擔沈重自我蛻變，開創新典範交給下一代，但同時間，高雄罷韓行動邁入第二階段，國民黨如何浴火重生？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。