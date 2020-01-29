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罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

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▲▼ 罷韓開跑 。（圖／記者洪正達攝）

▲WeCare「光復高雄總部」今天成立。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓第二階連署29日正式起跑，繼昨天「割草總部」成立後，Wecare「光復高雄總部」也在今天成立，目標要在60天內匯集30萬份連署書，提到選委會部分，尹立則呼籲「政務官全部退出選委會」，迴避與韓國瑜直接的利益關係。

尹立表示，二階連署在29日正式展開，是否能達標仍有很大的變數，其中最大的變數就是韓國瑜能直接控制的選委會，即便目前副市長陳雄文日前擔任選委會主委時曾有對話過，但還是要呼籲政務官全面退出選委會，也因他們是直接的利害關係人，一旦韓被罷免，政務官就要一同請辭，否則就會失去公平性。

▲▼ 罷韓開始 。（圖／記者洪正達攝）

▲尹立表示，希望市府派人選委會的政務官全面退出。（圖／記者洪正達攝）

「罷韓四君子」張博洋則說，自從總統敗選後，韓國瑜降低媒體曝光，轉而少有爭議發言，甚至開始看稿，其實這都是因應罷免案，開始裝乖、迴避罷免，一但罷免失敗，將無法再次對本屆市長提出罷免案，韓國瑜就會有兩年半的免死金牌，直到任期結束，屆時將沒有任何方式，來監督韓國瑜， 爾後他將不再懼怕罷免，得以為所欲為。這是罷免的最後機會，也是韓國瑜反撲的最後機會。

▲▼罷韓門檻 。（圖／ETtoday製表）

▲▼罷韓門檻及時程。（圖／ETtoday製表）

▲▼ 罷韓時程表 。（圖／ETtoday製表）

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