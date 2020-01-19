罷韓二階連署…李艷秋：達標韓應請辭！「韓粉不要擋，民進黨不要煽」　

▲資深媒體人李艷秋臉書PO文，若罷韓二階達標，韓國瑜應該要自行請辭。（圖／翻攝臉書「李艷秋的新聞夜總會」）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市長韓國瑜於2020大選落敗後，緊接著將面對罷免行動，而日前中選會已宣布罷韓第一階段連署達標，29日罷韓團體也將展開二階連署，對此，資深媒體人李艷秋於臉書「李艷秋的新聞夜總會」PO文表示，光是想到蔡英文風光上台，韓國瑜要面臨高雄選民的意願，就覺得難堪，也提到若這次二階連署達標，「韓應該要自行請辭」。

李艷秋提到，從數據分析來看，可以得知高雄人對於韓國瑜「落跑求高位」是非常生氣的；高雄在大選中的投票率是全國最高，達77.44%，高於六都平均74.9%，但高雄是韓國瑜得票第三低的城市，38個行政區只贏3個，市長選舉時掀起韓流的鳳山、岡山、旗山，「三山」皆掉兩成，連眷村區也變了心，韓國瑜最終輸49萬票，不但把市長贏的15萬票還出來，還倒輸34萬票。

她表示，大家都認為韓國瑜在大選中輸在年輕選民，在TVBS的年齡層調查中，20至29歲蔡佔63％、韓則是24％，而30至39歲蔡佔56％、韓僅21％，但根據1年前的TVBS民調，韓國瑜和陳其邁在20至29歲的選民中，比例為64：36，30至39歲則是48：40。高雄年輕人曾經趕回家投票給他，因為相信韓可以把北漂的他們帶回家，然而到了總統大選，高雄年輕人也趕回家投票，只是心態已改變。

李艷秋指出，這次由TVBS對罷免韓國瑜做的最新民調中，有53%的高雄選民同意罷韓，其中20至29歲的年輕人裡面罷韓意願達71%，30至39歲也有61%希望韓市長下台，遠遠超過半數，「年輕人色彩不濃，但不爽就翻，快速而堅決。」，面對來勢洶洶的罷韓行動，一方說「要讓毀壞契約、欺騙選民的政客付出代價」，另一方説「選舉已結束，讓社會平靜，不要繼續撕裂」。

▲罷韓時程表、罷韓門檻。（圖／ETtoday製作）

她認為，其實要不要罷韓，是高雄人的權利，韓粉及民進黨陣營都必須節制，「韓粉不要擋，民進黨不要煽」，因為只要哪方面動太厲害，可能都是反效果，尤其對高度憤怒的年輕族群，韓粉出征恐怕引起他們再一次凝聚討厭韓國瑜的力量；民進黨若繼續進逼，在台灣得饒人處且饒人的文化中，也佔不到便宜。

李艷秋說，韓國瑜最近回歸市政，説話舉止態度都謹慎許多，他必須自己面對罷免，這是他欠高雄的，韓現在力拚的，不是罷免失敗，而是第二階段連署就不能成功。李艷秋認為，如果二階23萬人真的達標，「韓甚至應該思考自己請辭」，人生沒有後悔藥，但有補救丸，韓市長的補救丸能不能生效？祝福他了。



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