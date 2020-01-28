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「韓國瑜是高雄的病毒」　罷韓二階領表：60天要衝60萬連署

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記者陶本和／台北報導

高雄民間「罷韓」團體，28日赴中選會領取第二階段連署書格式，領銜人陳冠榮表示，韓國瑜就是高雄的病毒，罷免就是最好的藥方，並有信心喊出30天就要達成30萬份連署，以一天1萬份的速度，60天完成60萬份為目標。

▲▼罷免韓國瑜二階段連署領表後，陳冠榮、尹立接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

▲罷免韓國瑜二階段連署領表後，領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

「WeCare高雄」、「公民割草」等發起的高雄市長韓國瑜罷免團體，日前完成第一階段連署，完成2萬8000多提議人數，跨過2萬2814人門檻，28日由領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立等人，赴中選會領取第二階段連署人名冊格式。依規定罷免案有60日可以徵求連署，最後要在連署期間內向高雄市選委會提出連署人名冊正本、影本各1份。

▲▼罷免韓國瑜二階段連署領表後，陳冠榮、尹立接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

▲罷免韓國瑜二階段連署領表後，陳冠榮接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

陳冠榮表示，高雄人要展現氣魄，執行憲法賦予的公民權，讓不喜歡的政治人物下台；他認為，高雄市現在市政染病，韓國瑜就是病毒，若不把病毒根除，很可能擊潰病人身體，必須一鼓作氣罷免，不讓韓國瑜進一步機會危害高雄市政。

陳冠榮指出，有信心不只是60天內完成30萬份連署，甚至希望在30日內就可以達標，有機會60天達60萬份。依照目前規劃，已經有4、500名志工待命，連署站已經準備2、300個。

由於目前受到武漢肺炎的衝擊，陳冠榮表示，已經做好準備，除了發放志工口罩，也有準備乾洗手，讓志工與簽署的民眾可以徹底安心。

另外，因為目前高雄市選委會主委由副市長陳雄文兼任。尹立則再次跳出來呼籲，中華民國史上從來沒有利害關係人擔任選委會職務，過去也有罷免過，但是是罷免立委，跟選委會沒有關係，但這次是罷免高雄市長，高市選委會包括主任委員、總幹事，都是最直接利害關係人。

尹立呼籲，韓國瑜的手不要伸進選委會，政務官全面退出選委會，因為歷史上從沒有這案例，「你就是被罷免主體，你就是利害關係人，你所派任的政務官請退出選委會」。

▼罷免韓國瑜二階段連署領表後，尹立接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼罷免韓國瑜二階段連署領表後，陳冠榮、尹立接受媒體訪問。（圖／記者楊詩益攝）

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