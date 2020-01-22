五甲關帝廟國運籤曝！下半年財運比去年好　農曆2月罷韓「了悟生靈嘆一生」

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市五甲關帝廟以透扶鸞方式開出全台最早的國運籤，其中關聖帝君開出的籤詩為「庚開新運納禎祥，子接財神西北方，年內乾坤多錫福，民生重義重賢良」，廟方解讀是上半年運勢較為平平，但是到了下半年財運會比去年好，這是屬於「中上」籤。

▲高雄市五甲關帝廟最早開出今年的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）

廟方進一步解釋這支國運籤：「新年有新氣運，帶來諸多吉祥，財運在西北方，在上蒼賜予福氣，整個大環境天時、地利、人和，福氣都可以接收得到，人民應當要有仁義、賢德，積善積福、用人唯才，才能安穩渡過這個好日子」。廟方人員說上半年度平平，但是下半年度是非常有利，屬於中上籤。

▲高雄市五甲關帝廟最早開出今年的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市五甲關帝廟國運籤農曆在2、3月啟動二階段罷韓期間，開出的相關籤詩。（圖／記者吳奕靖攝）

至於有哪幾個月份要注意，應該是4月的時候要特別留意一下，4月籤詩「梅子甘甘透心涼，運行日月破內傷，出入人堅稱苦海，造福長生養忠良」，就是說國內的內需問題可能有某種因素受到影響，6月籤詩當中有「天河有水普甘柔」，廟方解讀，今年雨水可能來得比較慢。

記者詢問高雄市長韓國瑜目前面臨罷免浪潮，接下來的結果會不會影響國家整體運勢？廟方笑而不答，只說要記者去對照籤詩，如果以罷韓第二階段啟動時間是在3月底，是屬於農曆二月跟三月，五甲關帝廟給予的籤詩是「花影雖美啟無情，了悟生靈嘆一生，苦口婆心行良善，耀子千孫樂太亨」，以及「桐木逢霜出塵埃，世上金鼠吐錢來，赫赫民生多積德，禮門義路受福排」。

▲高雄市五甲關帝廟堂主陳人惪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市五甲關帝廟最早開出今年的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）