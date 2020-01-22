收到中選會公文了！罷韓團體PO「6大關鍵」提醒：連署單勿交陌生人



▲陳冠榮PO出自己收到中選會公文 。（圖／翻攝陳冠榮醫師x台灣基進臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，發起團體即將啟動第二階段連署，「罷韓四君子」之一的領銜人陳冠榮22日也PO出自己收到韓國瑜罷免的中選會公文了，他表示象徵罷免運動又多往前推進了一步，點出六大關鍵提醒大家，「60天要達標30萬份，是相當沈重的壓力，而反對陣營也準備好了一系列的手段要來卡罷。」

▲罷韓四君子，左一為陳冠榮 。（圖／記者吳奕靖攝）

身為罷韓領銜人的陳冠榮22日PO出自己收到中選會公文，「收到中選會的公文，象徵罷免運動又多往前推進了一步，這是我身為市民的責任，也是更多熱愛高雄的市民無私的託付。60天要達標30萬份，是相當沈重的壓力，而反對陣營也準備好了一系列的手段要來卡罷。因此，要跟大家做個慎重的提醒，連署書的格式切記小心遭到魚目混珠，使用統一的連署書，每天回收，珍惜每一分連署，匯集每一位市民力量，才能成事。」

針對連署格式，他也點出「六大關鍵」提醒大家，包含依照身分證戶籍地址填寫（鄰里也要寫清楚）、全部自己填寫不可代寫、字跡工整不可簡體、一張連署單有7行，填寫連署1人或填滿連署7人都可以，但是要同一里、連署單不要交給陌生人（小心韓粉幫你拿去回收）、切勿聽信謠言，只要是高雄市民都可以寫連署單。





▲罷韓團體提供六重點 。（圖／Wecare高雄提供）

「時間對我們來說完全沒用！」