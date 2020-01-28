武漢肺炎疑似病例首下降！疫區確診爆增892例…陸官方回應了

▲武漢肺炎的疫情不斷在全球擴散。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎的疫情不斷在大陸擴散，其中湖北武漢27日更是暴增892例。不過大陸官媒《經濟觀察網》透露，以近日出現的疑似病例來看，27日首次出現下降的趨勢。對此，北京大學基礎醫學免疫學系教授王月丹說明，高峰不一定是反曲點，受到其他因素影響，可能會出現雙高峰、多高峰的情況。

根據大陸官方通報，20日一共新增27例疑似病例、21日共有26例，22日、23日分別為257、680例，直到24日開始，每日突破千例疑似病例，26日更是達到3806例疑似病例。

《經濟觀察網》指出，以27日的2077例與先前的3806例與做比對，27日首次出現了下降的情況。對此，王月丹說明，新增疑似病例雖然是好現象，但不能以此判斷疫情達到峰值，仍要看28日的確診病例與疑似病例數。

▼武漢27日確診892例新型冠狀病毒肺炎。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）



王月丹說到，新增疑似病例下降主因有2點，分別是因為確診與排除，疫情的反曲點仍要看確診的病例數據，「還有，高峰不一定是拐點（反曲點），也有可能出現另一個高峰，因為其他因素，可能出現雙峰或者多個流行高峰的情況。」

此外，湖北省27日共新增1291例確診案例，其中武漢市爆增了892例，數量上升相當快。對此，武漢市委書記馬國強回應，因為國家將檢測全下放到湖北省，樣本不需要送到北京，在省疾控中心就可進行檢測，檢測能力、速度大幅提高，帶動了確診人數上升。

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▼武漢肺炎人數案例。（圖／翻攝《經濟觀察網》）

