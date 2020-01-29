　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩禁出口痛罵狗官！陳柏惟2點精闢分析　「不是無知就是無恥」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，政府管制口罩出口1個月，台中市立委當選人3Q哥陳柏惟日前首度對此發言，認同政府的禁止口罩出口政策，「口罩在台灣大部份要進口，這次沒有出口，其實很正常」，對於口罩管制引發部份藝人批評，他則認為藝人應該了解清楚後再發言，更不該配合大陸讓民眾對政府失去信心。

準新科立委陳柏惟因應武漢肺炎疫情，緊急在臉書公告「取消初四走春的拜訪行程」，幾小時後更針對政府「禁止口罩出口」政策表示贊同。他說，「口罩禁止出口1個月，我在這邊表示認同，其實口罩在台灣大部份要進口，所以我們這次沒出口，其實是很正常的事情，也是應該要做的事情。」

▲▼陳柏惟挺口罩禁出口：台灣口罩產能嘸夠用／抨擊藝人（圖／東森新聞）

▲口罩禁出口引起藝人罵政府，陳柏惟2點分析：「不是無知就是無恥。」（圖／東森新聞）

至於政府限制口罩出口，引發部份藝人批評，甚至在網路寫下髒話飆罵。陳柏惟下重話反轟，「如果他們只是不了解情況，希望這次解釋清楚後，他們會道歉，也去了解台灣的狀況」、「但第2個如果是刻意配合中國，串連性的來影響台灣，讓我們（民眾）對台灣政府失去信心，這樣的話……這種作法坦白說是比較無恥」、「到底是無恥還是無知，這做法只有當事人知道。」

陳柏惟在臉書引用高雄好過日的照片，照片中清楚顯示大陸口罩產能是台灣的10倍，台灣每年還必須從大陸進口4億個口罩，「所以我們要擔心的，反而是中國切斷外銷口罩，這樣會影響我國的口罩供應。」

▲▼陳柏惟挺口罩禁出口：台灣口罩產能嘸夠用／抨擊藝人（圖／東森新聞）

▲經濟部商業司副司長陳秘順。（圖／東森新聞）

經濟部商業司副司長陳秘順表示，「台灣日常在沒有疫情的情況下，其實我們口罩自己國內廠商的生產是不足的，至於說進口來源，當然還是希望能夠維持。」就算經濟部全力協調，口罩產量仍必須仰賴進口，政府可能才因此限制口罩出口，盡量先維持國內的供需平衡。

ET快訊
口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代，世代整合由我承擔

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

陳建仁整理武漢肺炎懶人包　病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

吳怡農不選台北市長！　「我絕對沒有資格…」2周內曝敗選後動向

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

快訊／賴清德支持跟對岸合作抗疫被撻伐　蘇貞昌：有餘力都樂於助人

蘇貞昌重申口罩日產400萬片夠用　不要囤積或送國外

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：她已認錯道歉…不必一般見識

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代，世代整合由我承擔

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

陳建仁整理武漢肺炎懶人包　病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

吳怡農不選台北市長！　「我絕對沒有資格…」2周內曝敗選後動向

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

快訊／賴清德支持跟對岸合作抗疫被撻伐　蘇貞昌：有餘力都樂於助人

蘇貞昌重申口罩日產400萬片夠用　不要囤積或送國外

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：她已認錯道歉…不必一般見識

川普公布「中東和平計畫」　以色列總理一旁微笑…巴勒斯坦暴怒回絕！

買房前後兩樣情！他同事痛批炒房、投資客　擁房後突「靜音」：改變太快了吧

已婚戀童癖闖朋友家！伸手亂摸8歲女童　還要她「舔棒棒糖」

引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代，世代整合由我承擔

初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

范瑋琪痛罵「狗官」　蘇貞昌回應了

范瑋琪罵「狗官」挨轟！行政院回應了

馬英九：政府應該快運口罩到大陸

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了

LIVE／被罵狗官　蘇貞昌視察「疫情指揮中心」親自回應

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：不必一般見識

選總統不用看別人臉色　柯P步步走向2024

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

封城台人受照顧？陸委會：已接158通電話

政壇新秀通通高顏值！陳柏惟甩蔣萬安奪聲量王

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

不選台北市長！吳怡農：我絕對沒有資格

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎除飛沫傳染「接觸也會中」

武漢肺炎除飛沫傳染「接觸也會中」

武漢肺炎病例持續增加，中國大陸28日止，累計死亡病例106例，確診病例4515例，追蹤密切接觸者累計也達4萬7833人，台灣累計確診8例，澳洲累計確診也有5例之多。中國國家衛健委指出，飛沫傳染是新型冠狀病毒（2019-nCoV）主要傳播途徑，但接觸傳播也是途徑之一；我中央流行疫情指揮中心表示，飛沫與接觸都應避免，民眾要正確勤洗手、戴口罩。

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒陳柏惟

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面