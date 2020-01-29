口罩禁出口痛罵狗官！陳柏惟2點精闢分析　「不是無知就是無恥」

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，政府管制口罩出口1個月，台中市立委當選人3Q哥陳柏惟日前首度對此發言，認同政府的禁止口罩出口政策，「口罩在台灣大部份要進口，這次沒有出口，其實很正常」，對於口罩管制引發部份藝人批評，他則認為藝人應該了解清楚後再發言，更不該配合大陸讓民眾對政府失去信心。

準新科立委陳柏惟因應武漢肺炎疫情，緊急在臉書公告「取消初四走春的拜訪行程」，幾小時後更針對政府「禁止口罩出口」政策表示贊同。他說，「口罩禁止出口1個月，我在這邊表示認同，其實口罩在台灣大部份要進口，所以我們這次沒出口，其實是很正常的事情，也是應該要做的事情。」

▲口罩禁出口引起藝人罵政府，陳柏惟2點分析：「不是無知就是無恥。」（圖／東森新聞）

至於政府限制口罩出口，引發部份藝人批評，甚至在網路寫下髒話飆罵。陳柏惟下重話反轟，「如果他們只是不了解情況，希望這次解釋清楚後，他們會道歉，也去了解台灣的狀況」、「但第2個如果是刻意配合中國，串連性的來影響台灣，讓我們（民眾）對台灣政府失去信心，這樣的話……這種作法坦白說是比較無恥」、「到底是無恥還是無知，這做法只有當事人知道。」

陳柏惟在臉書引用高雄好過日的照片，照片中清楚顯示大陸口罩產能是台灣的10倍，台灣每年還必須從大陸進口4億個口罩，「所以我們要擔心的，反而是中國切斷外銷口罩，這樣會影響我國的口罩供應。」

▲經濟部商業司副司長陳秘順。（圖／東森新聞）

經濟部商業司副司長陳秘順表示，「台灣日常在沒有疫情的情況下，其實我們口罩自己國內廠商的生產是不足的，至於說進口來源，當然還是希望能夠維持。」就算經濟部全力協調，口罩產量仍必須仰賴進口，政府可能才因此限制口罩出口，盡量先維持國內的供需平衡。