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陸客被禁止入境「機場睡整晚」　鏡頭前崩潰落淚：對我們不負責！

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▲▼陸客被禁止入境，在機場睡了整晚。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲陸客被禁止入境，在機場睡了整晚。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，中央流行疫情中心指揮官陳時中日前宣布，全面禁止陸客來台，讓不少陸客在機場大鬧。一團來自安徽合肥的陸客不被允許入境，在機場睡了一個晚上，急得在機場大哭，痛批「對我們太不負責任」，「讓我們大老遠飛過來，冷落我們！我太受刺激了。」

武漢肺炎疫情不斷擴大，陳時中26日宣布，全面強化防疫措施，若違反居家隔離、檢疫者，會進行強制隔離，還可以依照刑法訴罪。此外，中央流行疫情指揮中心還發布了陸籍人士來台的7點限制條件。

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▼中央流行疫情指揮中心發布陸籍人士入境相關規定，讓陸客痛批「對我們太不負責任」。

▲▼陸客被禁止入境，在機場睡了整晚。（圖／翻攝《東森新聞》）

而政策頒布後，立刻有陸客被擋在國門外，在機場脫序大鬧，飆罵工作人員沒人性，還說「乾脆死在這邊」，「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」

此外，還有來自安徽合肥的旅客抵台後不被允許入境，在機場睡了一個晚上，讓她急得大哭，痛批「對我們太不負責任」，「不告知我們，讓我們大老遠飛過來，冷落我們！我太受刺激了。」

而這名在機場大哭的陸客，其實是一名陸配的媽媽。凌姓陸配得知媽媽無法入境，陪在媽媽身邊一整晚，憤怒質疑，「我就問移民署，我說既然你們發布了（禁止陸客來台），那為什麼X航同仁還會發機票給我們，讓我們過來？」

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▼陸配的媽媽在機場待了整晚，讓她氣炸大罵，既然移民署發布政策，為什麼他們還能拿到機票。

▲▼陸客被禁止入境，在機場睡了整晚。（圖／翻攝《東森新聞》）

以下為中央流行疫情指揮中心發布的陸籍人士來台限制：

一、全面禁止湖北省陸人來台。

二、湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入台許可證者推遲來臺。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理(含陪同人員)，經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

三、陸生即日起至2月9日暫緩來台。

四、商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)外，暫緩受理；已經發入台許可證者推遲來臺。獲准來台者，須配合自主健康管理14天。

五、陸配回台（含湖北省），限制居住，自主健康管理14天。

六、小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由(含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行)至金馬澎離島；已發入台許可證者推遲來台。

七、三類觀光部分：自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。

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