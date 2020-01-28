第8例武漢肺炎首起人傳人！彰化50歲男子「被妻子感染」　曾騎車外出

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

國內武漢肺炎28日新增2例境外移入病例，晚間又再確診1例本土感染病例，至此台灣已達8例。彰化縣衛生局證實，最新個案是彰化一名50多歲已婚男性，被同住一屋簷下的妻子（第5例患者）感染，25日發病出現症狀，屬「家庭群聚感染」，期間接觸36人，目前在負壓病房隔離觀察中。

中央流行疫情指揮中心27日公布國內第5例確診個案，為中部一名50多歲女性，去年10月下旬曾赴大陸武漢工作，不料本月20日返台後出現發燒、肌肉痠痛等病徵，經查發現她曾和第一例女台商搭乘同班機，所幸抵台後本人主動通報，僅第一天搭捷運返家，且全程配戴口罩，到家後也自主隔離，期間密切接觸者只有丈夫一人。

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▲中央流行疫情指揮中心28日晚間證實，本土出現首起人傳人案例。（圖／記者張榮恩攝）

不過，疾管署28日晚間證實，這名丈夫也同樣遭受感染，除了是首個本土人傳人感染案例，也是國內第8個確診案例，研判是家庭群聚感染，感染源來自武漢。彰化縣衛生局緊急說明，最新個案是年約50歲的男子，21日起跟返台妻子接觸，上午一度騎車出門，但接下來2天都待在家，24日出門購物，25日陪妻子到醫院就醫。

彰化縣衛生局指出，當天個案陪妻子掛急診，自己也出現咳嗽症狀，因此進行流感快篩，結果呈現陰性，但隨後妻子就收住負壓隔離病房，27日正式確診。個案25日返家後自主隔離，直到27日衛生局通知，才前往急診，同樣收住負壓隔離，研判與妻子接觸5天（暴露期），最終28日也確診感染新型冠狀病毒。

彰化縣衛生局表示，夫婦倆到過2個店家、1個菜市場，所幸菜市場下午人不多，又屬開放空間，將協調里長消毒，列冊追蹤周邊攤商。至於其餘2個停留店家，將連續14天進行消毒作業，相關員工（總計36人）也將自主健康管理14天，另外有鑑於同住家屬存在感染風險，即日起居家隔離個案的同住家屬全面納入自主健康管理。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者張榮恩攝）