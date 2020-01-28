　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防堵武漢肺炎疫情擴散　雲嘉嘉同步取消新春團拜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為因應國內本土嚴重特殊傳染性肺炎,衛生單位正式依相關處置流程啟動防治措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲衛生單位正式依相關處置流程啟動防治措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導　　

中央流行疫情指揮中心公布國內本土嚴重特殊傳染性肺炎病例，衛生單位已依相關處置流程啟動防治，嘉義縣市及鄰近雲林，罕見同步發布大年初六（1月30日）新春團拜取消，並提醒民眾注意自主管理，共同防疫。

中央流行疫情指揮中心公布我國確診第 8 例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部 50 多歲男性，為先前確診第 5 例境外移入個案之同住家人，於 1 月 26 日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今（28）日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。

指揮中心統計，截至 1 月 28 日下午 4 時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增 52 例通報個案，截至目前共通報 578 名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為 8 名確診、321 名排除、75 名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有 9 例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

嘉義市政府表示，為因應武漢肺炎，強化防禦，原訂大年初六（1月30日）上午9點在市府中庭舉辦的嘉義市各界新春團拜取消。黃敏惠市長提醒，新春期間做好「三手」-拱手不握手、勤洗手保健康，同時提高警覺、注意自主管理，共同做好防疫工作。

嘉義縣政府公告，原訂大年初六（1月30日）在縣府前民主廣場，舉辦嘉義縣新春團拜，因擔心人潮聚集影響「武漢肺炎」防疫，決定公告取消。面對國內嚴峻疫情。嘉義縣長翁章梁提醒民眾有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，還有進出醫療院所時，一定要全程戴口罩，一起做好防疫工作。

雲林縣政府表示，原訂於1/30春節假期收假的第一天上午十時舉辦新春團拜，惟因中部於27日發現第五例武漢肺炎確診病例，28日全台更增為7例確診，為杜疫情延燒，做好防疫，縣長張麗善表示，取消新春團拜，減少群聚活動以降低可能傳染途徑風險。

ET快訊
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
大陸口罩難買　于美人心軟發聲：人溺己溺不應有分別
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃石市場現炸蘿蔔糕　低調銅板美食吸人潮

台中男大生帶妹刮中100萬頭獎！舉手大喊「我中了」　店員曝怪奇預兆

防堵武漢肺炎疫情擴散　雲嘉嘉同步取消新春團拜

嘉義噴水圓環中山路人車潮湧現　街景霓虹超美麗

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

嘉義嘉樂福觀光夜市佔地6千坪　美食吃飽飽還可運動競技

西螺福興宮文創潮流外套秒殺　網友臉書社團徵求報價

台南市口罩工廠提前開工　市府：日產量可達85萬片民眾不必恐慌切勿囤貨

翁章梁初二發紅包不忘提政績　農業大縣將變工業大縣

用久柑仔店熱潮不退燒　嘉縣新春旅遊新景點

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

黃石市場現炸蘿蔔糕　低調銅板美食吸人潮

台中男大生帶妹刮中100萬頭獎！舉手大喊「我中了」　店員曝怪奇預兆

防堵武漢肺炎疫情擴散　雲嘉嘉同步取消新春團拜

嘉義噴水圓環中山路人車潮湧現　街景霓虹超美麗

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

嘉義嘉樂福觀光夜市佔地6千坪　美食吃飽飽還可運動競技

西螺福興宮文創潮流外套秒殺　網友臉書社團徵求報價

台南市口罩工廠提前開工　市府：日產量可達85萬片民眾不必恐慌切勿囤貨

翁章梁初二發紅包不忘提政績　農業大縣將變工業大縣

用久柑仔店熱潮不退燒　嘉縣新春旅遊新景點

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

吃得到一粒粒珍珠！彰化文青風鯛魚燒　還有白醬口味吃起來像義大利麵

痛失愛子、孫女　老Kobe災後首度曝光神情憔悴

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

美國撤僑包機今晨飛離武漢　240人將抵加州！安大略機場培訓準備

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

現炸蘿蔔糕　板橋銅板美食吸人潮

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

雲嘉嘉同步取消新春團拜

台南市口罩工廠提前開工

嘉樂福夜市美食與運動競技兼具

北港朝天宮公籤：微有風波但終可撥雲見日

西螺福興宮潮流外套秒殺　網友求購

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

新港奉天宮抽國運籤　中籤：面臨挑戰、團結能解

澎湖4疑似病例隔離　病毒檢驗結果出爐

用久柑仔店嘉縣新春旅遊新景點

更多熱門

相關新聞

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

更／日本第7例！女子飛北海道發燒

更／日本第7例！女子飛北海道發燒

封城台人受照顧？陸委會：已接158通電話

封城台人受照顧？陸委會：已接158通電話

武漢肺炎源頭找到了？蝙蝠可能是起源

武漢肺炎源頭找到了？蝙蝠可能是起源

關鍵字：

武漢肺炎新春團拜雲嘉嘉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面