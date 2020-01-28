防堵武漢肺炎疫情擴散　雲嘉嘉同步取消新春團拜

▲衛生單位正式依相關處置流程啟動防治措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心公布國內本土嚴重特殊傳染性肺炎病例，衛生單位已依相關處置流程啟動防治，嘉義縣市及鄰近雲林，罕見同步發布大年初六（1月30日）新春團拜取消，並提醒民眾注意自主管理，共同防疫。

中央流行疫情指揮中心公布我國確診第 8 例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部 50 多歲男性，為先前確診第 5 例境外移入個案之同住家人，於 1 月 26 日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今（28）日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。



指揮中心統計，截至 1 月 28 日下午 4 時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增 52 例通報個案，截至目前共通報 578 名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為 8 名確診、321 名排除、75 名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有 9 例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

嘉義市政府表示，為因應武漢肺炎，強化防禦，原訂大年初六（1月30日）上午9點在市府中庭舉辦的嘉義市各界新春團拜取消。黃敏惠市長提醒，新春期間做好「三手」-拱手不握手、勤洗手保健康，同時提高警覺、注意自主管理，共同做好防疫工作。

嘉義縣政府公告，原訂大年初六（1月30日）在縣府前民主廣場，舉辦嘉義縣新春團拜，因擔心人潮聚集影響「武漢肺炎」防疫，決定公告取消。面對國內嚴峻疫情。嘉義縣長翁章梁提醒民眾有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，還有進出醫療院所時，一定要全程戴口罩，一起做好防疫工作。

雲林縣政府表示，原訂於1/30春節假期收假的第一天上午十時舉辦新春團拜，惟因中部於27日發現第五例武漢肺炎確診病例，28日全台更增為7例確診，為杜疫情延燒，做好防疫，縣長張麗善表示，取消新春團拜，減少群聚活動以降低可能傳染途徑風險。