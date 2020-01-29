四川違禁婚宴「放下筷子解散！」新娘新郎被勸離　18桌賓客竟拍手叫好

▲這位黨委書記上台勸大家「放下筷子解散」。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎的疫情在大陸不斷傳出，大陸各省政府也紛紛推出防疫政策。四川省南充市26日有一家人不顧政令的禁止，堅持舉辦婚宴，宴請了18桌的客人，驚動了當地的黨委書記，最後只能「放下筷子解散」，連飯都沒得吃。

綜合陸媒報導，南充市西充縣仁和鎮黨委書記張傑26日正在值班，在鎮上巡查，巡視鎮內是否有違規舉辦酒店違規承辦酒席的事件。正當他巡察到一半，辦公室接到一通舉報電話，鎮上的某間酒店準備舉辦喜宴，規模還相當龐大，讓他感到相當頭大，立刻安排監管人員前往勸說。

直到上午11點左右，張傑接獲到情報，該間酒店婚慶已經開始，讓他立刻趕往現場，「民間有個風俗，寧拆一座廟，不拆一樁婚，我要求工作人員還是先讓婚禮儀式搞完。」

▼這場婚宴規模相當大，驚動了黨委書記。（圖／翻攝微博）



等待婚禮儀式結束後，酒店老闆向張傑指出，雖然知道省政府的相關政令，但這樁婚事早已答應新人，食材也早已採購，想說辦完這場婚宴就準備關門。這讓張傑感到相當為難，且新人的父親對停辦婚宴相當牴觸，因此張傑將雙方的父母找來，進行柔性勸說，雖然子女的終身大事相當重要，「來賓中萬一有人是感染者，我們這麼多人不是都要隔離。」

張傑的道理得到雙方父母的同意，於是他等到婚禮結束後，走上喜宴台，接過主持人的話同，向來賓喊話，「確實是疫情形勢所逼，婚宴無法繼續了！我給大家鞠躬，給新人說一聲抱歉。請放下筷子，馬上解散，馬上解散！捨小家為大家。」

▲當地政府對這起事件的解釋。（圖／翻攝微博）



原以為這番話語會惹來眾怒，沒想到底下賓客全都拍手叫好，不到一分鐘就走了一半的來賓，十分鐘後婚宴會場已經清空。張傑事後說到，眾為賓客都知道疫情的狀況，但大家都抱著僥倖的心理，以為鄉鎮管理不會這麼嚴格，這起事件起到震懾作用，從此以後再也沒有新人在這時舉辦喜宴、村內也沒有大規模聚餐了。

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▼黨委書記希望賓客「放下筷子」。（圖／翻攝微博）

